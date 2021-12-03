隨著Omicron新冠變種病毒蔓延 美將採更嚴格的入境規定

一位美國政府官員說，拜登政府將對入境旅客採取更嚴格的新冠檢測要求，並從下周一起生效。

據CNN新聞網和路透3日報導，新規則將要求每位從別國飛美國的旅客，在離境前1天，新冠檢測必須呈陰性。

新規則是美國疾病管制與預防中心（CDC）所訂，並將從美國東部時間周一開始實施。而按照目前的規定，接種過疫苗的國際旅客能持離境時間點3天內的陰性檢測結果入境。

為了對抗今冬的新冠肺炎，美國總統拜登周四宣布了一連串新措施，而這項政策的轉變也是其中之一，凸顯了Omicron新冠變種病毒可能帶來的威脅。科學家至今仍在設法了解，Omicron的傳染性究竟有多強，它能讓人病到什麼程度，還有目前疫苗對它的效用。

拜登強調，專家說，新冠病例在未來幾星期和今冬會持續增加，所以大家需要做好準備。儘管美國尚未要求公民在境內或國際搭機前，必須接種疫苗，但任何到美國的外國人，都必須完整接受疫苗接種。