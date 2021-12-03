民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞卻聲稱高有還手、高自己傳、拍影片等，高嘉瑜的委任律師李永裕昨反駁，全部都是謊言，並懷疑檢警查扣林的隨身碟已經被調包。檢調查出，林男在施暴期間，不斷以握有不雅照威脅「遙控」高嘉瑜，甚至在高遭到毆打隔天前往立院簽到，搭車時間及行程，都被迫隨時向林報告，並在簽到後迅速返回飯店。

檢調在接獲高嘉瑜報案後，為防止林男滅證，立刻遷往飯店搜索拘提，但林警覺性相當高，在辦案人員抵達前，已經開始進行刪除高的不雅照動作，同時備份部分影像，導致恐有部分影像資料已刪除，難以保全證據。

林聲稱高嘉瑜自己傳照片，李永裕反駁，這非常荒謬，事實上，高提告的犯罪事實提到，林秉樞使用高嘉瑜手機，未經同意，用手機發送訊息與影像到臉書跟朋友的line群組，新北地檢也認為有妨礙電腦使用的罪嫌。

檢警在林住處查扣一個黑色隨身碟，但當時高嘉瑜看到的是白色隨身碟，且隨身碟內至少有4個人的私密影片，但查扣資料未發現，李永裕質疑恐遭林秉樞湮滅或移往它處。

高嘉瑜昨表示，她已提出《刑法》第315-4條修法，加強對色情報復的處罰，也會強化對受害者的保護，並提出下架等管制手段，希望可以讓性隱私的保護更全面完整。

林秉樞移送地檢署途中，宣稱當日高嘉瑜也有還手，李永裕昨出面回應，林秉樞身高180公分，高的身高僅157公分，根本是壓在地上打，如何還手？

對此，新北地檢署並未透露是否有查扣到白色隨身碟，僅表示目前正在了解、清查隨身碟來源，將全力蒐證，盡速調查釐清。