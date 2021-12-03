新冠變異株Omicron迅速蔓延全球，雖然台灣目前尚無確診案例，但衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男憂心喊道，大事不妙！Omicron看起來一定會來到國門，至於是否會在社區裡面爆開來，就只能看「7+7」的效果了。

沈政男昨深夜在臉書發文表示，南非2日暴增8000多例確診，感覺大事不秒了，如今指揮中心也開放醫療人員可以去打第三劑疫苗，大家趕快去打吧！至於第三劑疫苗廠牌的選擇，這次已經沒有AZ的「陽春麵」了，只有半劑莫德納即「半碗紅燒牛肉麵」可以選。

沈政男指出，至於打第三劑疫苗究竟能否壓住Omicron，這還是問號，但現在能做的也只有靠著打第三劑來提升自己的保護力。

沈政男接著說，由於現在第三劑只有開放莫德納給民眾打，因此也有人想要等BNT，他認為慢一點應該還是會有，而多等待的好處是「兩劑AZ＋BNT」和「兩劑莫德納＋半劑莫德納」都已經有相關實驗，但「兩劑AZ＋莫德納」的組合則是還沒有。

沈政男也說，新冠變異株「Omicron」看起來一定會來到國門，至於會不會漏進社區裡面，就只能看「7+7」的效果怎麼樣了。高雄市長陳其邁呼籲返台者應住防疫旅館14天，這當然是很正確的建議，但問題是多找幾間房疫旅館這件事情，就辦不到啊！