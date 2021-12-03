日系平價服飾UNIQLO，因品牌知名度高、商品CP值廣受推崇，進軍台灣以來一直受到許多人歡迎。一名女網友說，她也是「優衣庫粉」，但日前在店裡看到一件大衣要價近3000元，頓時猶豫了，PO文問「UNIQLO有機會降價嗎」。

這名女網友在匿名論壇《Dcard》表示，為了添購冬衣，日前特地跑一趟UNIQLO，也真的相中一件大衣，試穿後更滿意，正準備下手，一看價格要2990元，由於超出預算不少，讓她猶豫了，她分享照片，「想問問有沒有人知道這件，哪時候可能降價」。

「平價服飾通常過陣子就會降價，這不是公開的秘密嗎」，網友紛紛留言，踴躍分享心得，「妳如果常逛就知道，當季新品絕對比較貴」、「好巧，我也在看這件」、「真的喜歡就直接買了，不然天氣轉冷，沒外套也不行吧」、「一定會降價，只是不知道什麼時候，早買早享受」。還有人獻策，不如找一個在UNIQLO工作的朋友，員購有打折。

有網友說，他不到一個月內去了3次UNIQLO，一件西裝外套從1990元，一路降價到1290元，幾乎打65折，比員購還划算，如果願意花時間等，確實能買到更便宜的。不過也有風險，就是到那個時候，架上不一定有妳要的SIZE。