立委高嘉瑜遭男友施暴，資深媒體人陳文茜心疼她的受苦。（資料照/鄧博仁攝）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，新北地檢署檢察官1日訊後將林聲押禁見，新北地院2日凌晨2時許裁准，此案引發各界關注。資深媒體人陳文茜昨(2日)晚間在臉書對此發表看法，她提到謝謝高嘉瑜的勇敢，以及心疼她的受苦，那一刻的她，只是一個被關、毆打的女人，她的知名度反而不是保護，而是沉重的負擔。

陳文茜表示，這個世界打女人的男人不覺丟臉，大吼大叫的男人不認為自己沒有家教，攀緣的男人不察覺自己無恥，而散播彼此親密的照片，不只是犯法、對情感的背叛，還包括抓住女人在乎「身體名節」、社會偷窺女性身體「物化」的歧視體制，「若非高嘉瑜，這位男士，你自己的身材，那麼值得分享嗎？」

陳文茜進一步指出，在一個小小的島嶼上，有多少暗自哭泣的女孩到女人到老婆到祖母，因為高嘉瑜，她們得到了些許的安慰，錯的、丟臉的，不是被打、被欺騙的女性，謝謝她勇敢站出來，說出她的故事，無限祝福。

對此有不少網友亦留言表達認同，紛紛留言表示，「沒有任何人應該被別人使用身心靈的暴力對待」、「真的很欣賞文茜姐，每次遇到不義的事情都會力挺出聲」、「寫的真好，超認同」、「溫暖的文字，有著深刻的慈悲」、「是的，保護好人，不要向惡勢力屈服，大家一起努力」。

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