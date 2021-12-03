創意(3443)總座異動，董事會通過聘任前新唐(4919)總經理戴尚義，以「共同總經理」職稱與原總經理陳超乾共同領導公司，時間至明年1月27日止，自明年1月28日起，戴尚義將正式擔任總經理一職，原總經理陳超乾轉任全職顧問至明年5月19日後退休。

戴尚義為新唐前總經理，11月初因個人生涯規畫原因辭職該職位，由新唐董事長蘇源茂暫代，而創意昨日召開董事會，通過聘任戴尚義為共同總經理。

戴尚義為美國耶魯大學電機工程博士，在IC設計界資歷豐富，曾任瑞昱(2379)營運發展總監，2014年1月接任新唐總經理，直到今年11月才辭去新唐總經理一職。

創意第三季合併營收35.85億元、創歷年同期新高，歸屬母公司稅後淨利4.18億元、季增加9成，更較去年同期成長近3倍，每股淨利3.12元；累計前三季合併營收101.98億元，歸屬母公司稅後淨利9.45億元，賺贏去年全年，每股淨利7.05元。

創意第四季營運持續樂觀，外資法人就看好，創意第四季營收在NRE(委託設計)認列高峰帶動下，單季營收將成長30~40%，單季營收上看50億元大關。