美國共和黨議員今天在兩院提出法案，盼推動台灣加入美國境外預先通關計畫（CBP Preclearance）。議員表示，在台灣設點便能透過貿易、旅遊與商務，進一步強化美台聯盟。

法案全名為「台灣預先通關法案」（Taiwan Preclearance Act），是由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）、史考特（Rick Scott）、布勞恩（Mike Braun）、提里斯（Thom Tillis）、海德-史密斯（Cindy Hyde-Smith）及11月中曾訪台的柯寧（John Cornyn）與塔伯維爾（Tommy Tuberville）共同提出。

共和黨籍眾議員侃麥克（Kat Cammack）則同步在眾議院提出眾院版法案。

根據霍利辦公室今天提供的草案內容指出，CBP計畫若在桃園國際機場設點，除能展現台灣對美國的重要性外，也能顯示台灣遵循國際航空規定。

法案以「國會意見」指出，在共同追尋自由開放印太區域上，台灣是美國穩健夥伴。法案呼籲美國，應優先把印太夥伴納入CBP或其他安全計畫，包括台灣。

法案要求美國國土安全部長，在法案生效180天內向國會遞交報告，詳述美國在台灣或其他印太國家設立境外預先通關站的計畫。報告需分析在台灣設點的可行性與適當性，並評估這麼做對美台貿易、美國旅遊業等有何影響。

美國CBP計畫目前納入全球6個國家的16處機場，包含加拿大、愛爾蘭、巴哈馬、阿拉伯聯合大公國、百慕達和阿魯巴。超過600名CBP人員派駐在上述地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。

過去10年間，美台雙方在提升人民旅遊便利上取得多項進展。美國相繼於2012年、2017年把台灣納入免簽證計畫（Visa Waiver Program, VWP）與全球入境計畫（Global Entry Program）。

台灣近年來爭取加入CBP計畫，美國跨黨派參、眾議員今年3月曾致函目前暫代美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）局長職務的米勒（Troy Miller），支持在桃園機場設立境外入境審查點。

霍利今天透過新聞稿表示，台灣是民主領頭羊，也是美國重要夥伴，是美國在印太區域設立首座境外預先通關站「最完美的地點」，他的法案將為此目標鋪路。

霍利指出，在台設點不只能讓美國人民受益，也能在美台共同維繫自由開放印太的同時，強化雙邊關係。

布勞恩則呼應說，台灣是美國設立下一個境外預先通關站的絕佳選擇，如此將能透過貿易、旅遊與商務，進一步強化美台聯盟關係。