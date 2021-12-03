許多人因為沒有理財觀念，導致每到月底薪水就見底，成為名副其實的「月光族」，女星吳怡霈透露自己也曾經是月光族，後來靠著「5個帳戶理財法」，4年就存到400萬的房子頭期款，還購入超過2千萬的豪宅，成為演藝圈的小富婆之一。

根據《TVBS》報導，吳怡霈曾在一個月買了3個超過4萬元的精品包，讓她成為「月光族」一員，直到急需用錢時，才意識到沒有儲蓄是件可怕的事，便學會「5個帳戶理財法」，避免再走回頭路，她透露第一個戶頭會將每個月主持費存進去，而且錢「只進不出」，由於一年至少會旅遊3次，為了不讓旅行花費影響日常生活支出，每個月會固定存2萬進第二個戶頭。

吳怡霈為了克制自己不使用信用卡消費，把信用卡刪減到4張，每個月固定轉3萬進第三個戶頭，負責日常開銷和扣款卡費，第四個戶頭則是專門為股票、基金而開，並且設定自動扣款、定期定額、投資基金，強迫自己有儲蓄習慣，最後一個帳戶則是存入日常生活開銷後剩餘的錢，有規劃的理財方法，才能讓自己不重蹈覆轍成為「月光族」。

吳怡霈表示父親對股市很有研究，常常向他請教關於股市的操作，重點是不追求當沖（當日沖銷）或是短時間獲益，接著強調：「不單是賺錢重要，理財更重要，因為理財不需要多付出勞力，就可以幫你把一塊錢變成兩塊錢。」