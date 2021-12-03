小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。今年前十月金控獲利已破5,200億元，明年可望發出2千億元、甚至破2,500億元的現金股利。每年金控公司都是4月公布股利政策，一路要等到6月股東會結束後才能發放現金股利，未來作業時間可以提早，亦可能一年發出多次現金股利。

【1】金控發現金股利 免等股東會

金控公司2022年逾2千億元現金股利可望提早發放。金管會2日宣布，將修正金融業財報編製準則，各公開發行公司要發放現金股利，只要公司章程授權董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上決議即可，之後再報告股東會承認，最快2022年即可適用。

【2】為美元走強做好準備 強勢台幣現在換匯好時機？

美股道瓊指數近5個交易日大跌近2千點，美元指數卻仍盤據在96以上，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美聯準會縮減購債規模，而全球經濟增速放緩，這種環境相對有利於美元，投資人要為美元走強做好準備。

【3】馬斯克一張嘴害的 12檔星鏈概念股腿軟

特斯拉執行長穆斯克創辦之Space X近期狀況不斷，日前在內部給予SpaceX員工的電郵中，示警公司恐面臨「真實的破產風險」。台灣協力廠嗅到「不妙」氛圍，昇達科（3491）1日早盤一度殺至跌停，康舒（6282）、同欣電（6271）、金寶（2312）等盤中也重挫逾5％，概念股股價「腿軟」。

【4】投顧： 台股2022換檔再上 看好9種股票

凱基投顧2日提出2022年台股展望，預期此波製造業回補庫存潮2022年上半年觸頂，第三季末再啟動新一波回補週期，指數呈現「高－低－高」走勢，首季有機會挑戰19,000點大關，看好高速傳輸、伺服器、矽晶圓、網通、電動車、運動休閒、台灣內需、能源轉型及銀行九大類股。

【5】iPhone 13傳需求減弱 蘋果下跌

蘋果最新iPhone 13先是經歷晶片缺貨，如今卻面臨需求放緩。美媒引述內情人士指出，蘋果通知零件供應商iPhone 13需求轉弱，並警告情況可能延續至2022年，不過Wedbush證券分析師仍樂觀年終旺季iPhone銷量上看4,000萬支。