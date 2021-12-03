電池模組廠西勝(3625)電動兩輪車及儲能產品出貨持續放量，11月兩項產品營收占比已達近18%，西勝表示，IT類產品料況改善，且電動兩輪車及儲能相關電池模組出貨持續放大，可望推升整體營收成長。

西勝自3年前開始轉型，開發電動兩輪車及儲能產品，把產品從NB拓展至非IT領域，其中電動兩輪車部分，西勝陸續投資品睿綠能科技2.5億元，並將對湛積科技投資總額達5000萬元，希望加強化自身電池模組及電機馬達和電控三電整合平台解決方案；公司亦與品睿綠能科技簽訂為期3年的戰略採購協議，目標採購總量達24萬套電池模組，就全方位全系列產品合作，目前及未來將投入大量開發資源。

在儲能系統方面，西勝打入全球前三大UPS廠，成為其儲能系統整合方案提供者，未來產品將擴大至家用儲能系統。

受到IT類出貨因電子零組件供給短缺影響，西勝11月合併營收為1.23億元，月減5%，年減35.53%，累計前11月合併營收為19.34億元 ，年增7.57%。