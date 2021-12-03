四大公投案將在12月18日投票，引發各界關注。國民黨副發言人楊植斗表示，從2日最新民調結果來看，目前反萊豬丶公投綁大選丶守護藻礁三案，仍是同意大於不同意，但重啟核四一案卻相當膠著，同意只高於不同意5.3個百分點，且反對核四者投票動機很強，一旦支持核四者不出來投票，此案將隨時被反超，這點讓他相當擔憂，也警告大家「一時不投票後悔30年」。

楊植斗2日在臉書發文，公布國民黨智庫「國家政策研究基金會」最新民調，稱雖然民進黨砸錢的效果很可怕，但目前反萊豬丶公投綁大選丶守護藻礁公投三案，都還是同意大於不同意，可見國民黨的主張與民意站在一起；但值得注意的是，相比之下重啟核四公投就相當膠著。

楊植斗指出，針對重啟核四民調，同意的人占43.1%、不同意占37.8%，以這份民調來看，大多數的民眾心中仍希望核四重啟，以確保穩定乾淨的電力供應，但受訪的民眾並非每位都有意願去投票。據他所知，有很多支持核四的民眾不願出來投票，反觀反對核四的人投票動機很強，因此最後投票所開出來的結果，同意票極可能被不同意票反超。

對此，楊植斗強調，即便目前看來支持核四的人較多，但實際投票卻可能呈現不一樣的結果。故他要呼籲大家，千萬別放棄自己手中的一票，因為一時不投票將影響國家的能源政策至少30年，到時後悔莫及，自己的未來必須自己救。