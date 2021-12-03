大S（徐熙媛）和汪小菲（現改名：汪少菲）日前宣布結束10年婚姻，大S強調兩人是和平分開，會選在此時離婚是男方事業正再起，才40歲且條件好，希望對方能過得比自己幸福。近日汪小菲頻被拍到現身三亞，也就是當年他與大S的結婚地，昨(2日)網友分享在路邊攤偶遇汪小菲，對方跟男性友人出來覓食，有說有笑，看似心情平復不少。

汪小菲當年和大S在三亞舉行世紀婚禮，廣邀親友，事後也也整理出婚禮上一堆鬧劇，據知當時汪小菲的媽媽張蘭為了慶祝兒子結婚，戴著墨鏡在晚會打鼓，而來賓高曉松致詞卻趁機宣傳新片，郭德綱還穿上全身豹紋裝參加婚禮，更別提戶外儀式時颳起陣陣強風，差點讓現場布置都吹飛，連大S都透露風太大讓她很怕走光，最怕就是「自己裸體，結果一旁的爸爸穿著婚紗」。

網友在三亞路邊攤遇到汪小菲。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

當年大S在《康熙來了》更透露，自己到婚禮後半段也氣到不行，打趣喊要拿槍和警棍教訓不聽話的來賓，對一票親友的行徑好氣又好笑，未料，她與汪小菲的婚姻維持了10年閃電告終，而近來常被形容暴瘦憔悴的汪小菲，近日被網友爆料到當年結婚地三亞旅遊，應是想在朋友陪伴下散心排解婚變心情。

直擊汪小菲的網友祝福他離婚快樂。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

繼日前有人在飯店泳池直擊汪小菲後，據《搜狐娛樂》報導，另有民眾在三亞的路邊攤遇到汪小菲，寫下：「三亞後海碰到汪小菲。本人真的很帥，看來離婚心情很好，還跟朋友海邊蹦迪。跟他打招呼還回應，高素質不油膩，離婚快樂！恭喜發財！」而照片中的汪小菲穿著一身黑衣及短褲，臉上難得略顯笑意，似乎逐漸走出婚變陰霾。