新竹Big City遠東巨城購物中心「10分感謝」周年慶昨（2日）首日人氣、買氣爆發，來客數逾12.8萬人、包含遠東SOGO新竹店業績達4.53億元，較去年同期成長3%，勢如破竹。

120間超夯話題快閃及特賣會發威，美食名店、美妝保養、日系小家電、童裝聯合品牌整體業績較去年上揚；低溫來襲刺激冬被、保暖服飾、大衣外套熱銷；加上國旅持續發燒，桃竹苗最完整的Outdoor專區購物人潮不斷，戶外用品、服飾類業績較去年成長3成。

年底買屋換屋宅經濟夯，成家所需的智能大型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，集雅社開店2小時業績已破千萬；德誼iPhone 13全系列及新款平板、筆電熱賣超過200組，不到17時也賣破千萬；竹苗獨家「金色三麥」餐廳，在Big City特有舊金山街景下打造城市公園氛圍，首日全時段座無虛席，帶動整體餐飲業績成長近2成，客單較去年成長5%。

SOGO天母店受惠於冷氣團來襲，上班族小資女紛搶保暖外套、大衣、上衣，全館女裝熱銷成長7%；疫後國人重視健康，帶動戶外運動及高爾夫商品熱賣，戶外商品成長34%，高爾夫成長13%，ASICS運動鞋特價990元單日熱賣400雙，防風防水外套單日賣出200件，健康商機也是今年周年慶熱銷亮點。