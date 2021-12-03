統一獅在中華職棒台灣大賽慘遭中信兄弟橫掃，無緣總冠軍，而說到統一獅，陣中也有不少知名的球星，如陳鏞基、林靖凱、林安可、蘇智傑、陳傑憲等人，但資深的獅迷可能沒有忘記曾經在球場上「逆風飛翔」的前球員林志祥，他在12月2日於台北興富發球隊正式宣告引退了。

林志祥在2009年選秀會投身統一獅，之後成為球隊當家二壘手，一度有大好前程的他在2017年陷入桃色風波，遭爆出和多名女子牽扯桃色糾紛，當時他是已婚狀態，隨後被統一獅禁賽，接著他於2017年10月31日宣布自請離隊，並在臉書向所有關心他的人道歉。

不過林志祥棒球生涯還未結束，之後轉往業餘成棒崇越隼鷹發展，去年則轉至台北興富發直到現在，昨天他則代表台北興富發出戰城市棒球對抗賽，8局上代打，擊出二壘滾地球靠野手選擇上壘，有1分打點貢獻，這也是他最後一次以球員身份出賽。

林志祥感性發言說：「從國小打球到現在，最後打席肯定會有一些想法，雖然結局沒能如願，但人生就是這樣。拚到現在，很感激我的朋友，還有家人、球迷朋友的支持。」言語中透露著不捨，目前34歲的他正式宣告離開棒球場，之後會以什麼身份回歸還沒人知道。

林志祥身高173公分體重74公斤，畢業於台東縣南王國小少棒隊、台東縣卑南國中青少棒隊、高雄縣高苑工商青棒隊，於台北市中國文化大學棒球隊肄業，隨後投入中職選秀，進入球隊後打出漂亮成績，7年生涯總共出賽667場，773支安打、24轟，打擊率高達.299。