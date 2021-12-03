一名網友分享短短6秒鐘的影片大呼「好痛！」只見一名穿著緊身運動褲的正妹在用彈力繩運動，結果竟然不小心滑掉，彈力繩直接卡在女孩的胯下部位，讓她痛到不行，當場落地摀住自己的屁股。影片也引發討論，不少網友大讚女孩的身材超讚，不少男網友則心有餘悸地說，看到彈力繩滑掉的瞬間縮了一下，若是男生被彈到恐升天，真的是隔著螢幕都覺得好痛。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》轉發在Line群組看到的影片，一名身材姣好、穿綠色緊身褲的女孩，將彈力繩綁在單槓上運動，只見她抬起左腳踏上彈力繩，確認穩定過後，接著便伸出雙手，想要抓住單槓，沒想到悲劇就此發生，彈力繩瞬間滑掉，直接卡在女孩的胯下，讓她痛的瞬間落地，並立刻伸手摀住自己的屁股。

原PO看完影片後，也忍不住驚呼「痛」，引起網友討論，「感覺好痛」、「真的『卡到陰』了」、「多麽痛的領悟」、「看到彈回去的瞬間，也忍不住縮了一下」。另有不少網友則歪樓直呼，雖然覺得她被彈很痛，但影片女主角的身材也太好了吧！腰超細、屁股也很翹，好想要看正面照片。

許多男網友看完以後冷汗直流，心有餘悸地說，好險影片主角是女生，如果換成是男生，可能會當場去世，被彈力繩用力彈到蛋蛋，光想就超痛的。「如果是男的話應該會升天」、「今天換成是男的，我看已經倒地不起了」、「幸好不是男生，彈蛋蛋更痛」、「要是男的被彈，可就不只是這樣的表現了」。