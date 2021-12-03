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林秉樞向立委高嘉瑜施暴遭收押，消息震驚社會。曾於廣播節目訪問林秉樞的媒體人蔡詩萍2日坦言，林秉樞於拘提前曾致電給他，稱已身敗名裂，他則勸林秉樞「出手打人就是不對」，一定要記得請律師，並好好致歉。

蔡詩萍2日在廣播節目《POP大國民》指出，他與林秉樞非關係熟稔，僅是認識的朋友，先前在上節目時認識他，再加上兩人常去同間二手書店，偶爾遇上時會簡單小聊幾句。

蔡詩萍也坦言，在林秉樞遭拘提前晚有接到對方的來電，林的語氣急切，稱自己身敗名裂，他第一時間憂心林會想不開，便勸對方要冷靜面對，林則說著「事情不是這樣…對方也有怎樣」等語。

蔡詩萍說，他向林秉樞表明，和他說這些並沒用，他也不可能代替林處理這些事，並向林說出手打人就是不對，目前最需要做的就是請一名律師以及好好道歉，倘若後續進入司法程序，事先整理應對說詞也好，兩人僅用電話聊了幾分鐘。

蔡詩萍指出，通話結束後有向林傳送簡訊，要他好好冷靜，並再次勸諫，「該道歉的要道歉，該負責的要負責，打人就是要負責，大家可以原諒一個知道錯誤也願意認錯的人，若你不認錯大家會更憤怒，也不會原諒一個渣男。」

蔡詩萍說，後續林秉樞是否有聯絡其他人他則不清楚，也希望檢方在偵辦此案時，能釐清雙方的說詞；蔡詩萍也感嘆，無論如何動手打人都不是文明人該做的，讀書多寡與做人道理無必然。

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