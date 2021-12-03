少女們注意！新生代天菜來了～

今年從《大債時代》、《火神的眼淚》、《2049》再到《青春弒戀》，甚至到金馬獎頒獎典禮主持人，林柏宏簡直是走到哪看到哪，陪伴大家走過春夏秋冬～出道14年的他，從沒沒無聞的小演員再到金馬獎男配角、大型典禮主持人，你對他的認識有多少？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理林柏宏五件你不能不知道的事，以及他的五部熱門作品介紹，看完就請大家告訴大家，這天菜級的鮮肉寶藏怎麼可以不被大家認識呢～

寶藏男孩！揭開你沒想過的林柏宏

學霸光環加持

林柏宏年紀輕輕就出道參加選秀節目、演戲，雖然演藝工作忙碌，但他還是師大化學系的高材生，他雖然說自己喜歡文組更勝理組，「念這麼多年理科也沒比較喜歡化學」，不過可以把不喜歡的科目念好念滿，也算是很有天分的！

師大畢業的他，還曾當國中生的數學、理化、生物家教，繼續教弟弟妹妹不喜歡的科目（？！），幫學生擬定讀書計畫，好羨慕被教過的幸運兒啊！

曾經登上好萊塢

在2013年，林柏宏獲得客串演出好萊塢科幻電影《變形金剛4》的機會，當時該系列電影紅遍全球，消息一出就引起廣大的討論。

不料最後因片長問題，林柏宏的戲份通通被剪掉，導演更親自向他道歉，還希望他跟著一起跑宣傳，時隔多年，他上節目已能侃侃而談，回想起這段他表示雖然有點遺憾，但在徵選、受訓、排戲的過程中已經學到很多，不會難過到哭，期待他下次再站上好萊塢的舞台！

出道不是演員

在金馬獎上開金口的林柏宏，好嗓音受到網友關注，不過其實他並不是以演員出道，而是歌唱選秀節目亮相的前輩之一啊！

相信曾看過《超級星光大道》的觀眾，對林柏宏還有些印象，19歲大學生勇敢登台，初登場就挑戰高難度的《小情歌》，鏡頭前看得出略有緊張，仍數度過關斬將，雖然最後沒有得名，但他之後就收到電影《帶我去遠方》的邀約，踏上演戲之路。

出道14年零緋聞

林柏宏出道14年，雖然戲劇作品多，但愛情劇可是少之又少，他曾說想演愛情劇，大談一場甜甜蜜蜜的戀愛。

不過從出道至今，林柏宏幾乎可說是零緋聞，沒有什麼八卦爆料、曖昧情史、假戲真做，連經紀人都催他趕快去談戀愛，畢竟有感情經驗對於演員詮釋角色會有幫助，目前林柏宏表示自己還是單身，聽到了吧各位朋友們，喜歡就趕快行動了吧！

許多「第一次」的金馬獎

2007年就出道的林柏宏，演出多部電視劇、電影，經過多年的磨練和挖掘自己不同面向後，終於在《六弄咖啡館》找到屬於自己的角色「蕭柏智」：有一點輕浮搞笑、很夠義氣的大男孩。

林柏宏把角色演出新高度，也讓他第一次入圍金馬獎就把最佳男配角獎帶回家，去年他也第一次入圍金馬獎男主角獎，今年更是首次擔綱主持重任，還演出短劇、唱歌，展現他的多才多藝。

越演越香！想追林柏宏，你絕對要看的10大作品

TOP1 《火神的眼淚》

在《火神的眼淚》中，林柏宏飾演患上「創傷後壓力症候群」（PTSD）的消防員張志遠，每一次的救災宛如英雄般剛強，但其實消防員也是普通人，在面對救火、重災後無辜喪命的民眾，恐怕都會成為夢魘迴盪在心中。

林柏宏首次挑戰高難度的職人劇，除了專業的防護、救災知識外，也曾重加強體能，身材精壯帥出新高度，在劇中還要演出細膩的情感，消防員的積極工作、PTSD症狀的衝突，林柏宏憑藉眼神、肢體還有台詞情緒完美消化，是很有故事的一個角色。

TOP2 《怪胎》

《怪胎》描述的是兩個有清潔強迫症的男女相識、相愛，兩人就像是遇到生命中唯一可以理解自己的人。林柏宏在片中詮釋「怪胎男」陳柏青，他患有OCD（強迫症），對於外界的敏感讓他必須不斷重複做一件事來緩解，而現實生活中身為水瓶座的林柏宏時常被說怪，他自認水瓶座不怪，但如果被說怪很開心，認為是種稱讚。

《怪胎》全片造型特別、色塊大膽強烈，但在林柏宏身上卻不衝突，消化得很好，此外，林柏宏更有一場沖澡戲，露出精壯的身材，能讓影迷大飽口福～（別說小編沒有提醒你～）

TOP3 《小女花不棄》

林柏宏笑起來酒窩迷人、稚嫩白皙的雙臉，「文青感」十足的氣質演起古裝劇倒頗有貴族公子哥的感覺，在《小女花不棄》中，林柏宏勇敢調戲師姐林依晨，霸道、邪魅壞感意外圈了不少粉，對女主一往情深卻沒結果，讓劇粉都大嘆可惜了這樣一個天菜～

首次拍古裝劇的林柏宏在劇中不斷追愛卻時常被拒絕，還要每天背熟台詞嘗試理解角色，拍了一個多月才感覺跟角色更貼近，讓他直呼壓力超大。

TOP4 《青春弒戀》

近期上映的《青春弒戀》探討時下多個議題，虛擬遊戲、網紅風氣、社會輿論、家庭問題等，林柏宏飾演一個爸爸經商不在家，媽媽躁鬱症酗酒成癮的電玩宅，造就他孤獨成長，以及人際溝通、社交活動的無能，也顯現時下社會病態的主因之一。

《青春弒戀》參考社會案件，林柏宏在片中用「眼神殺人」、輕蔑世界、厭世的封閉自己，把自己孤立起來，一舉一動都讓人不寒而慄，挑戰相當特別的角色，邀請影迷進戲院一探究竟。

TOP5 《2049－完美預測》

林柏宏拍戲不設限角色人物，從古裝、職人再到自己陌生的「新手爸媽」，他在2049中和邵雨薇就是一對新婚夫妻，生下一個未來可能是殺人犯的小孩，讓夫妻倆的感情意外生變。

林柏宏在片中成為家暴男，新科技介入人心、挑戰人性，讓他在暖父和嚴父中掙扎，林柏宏從陽光男孩變成撐起一個家的父親，再次挑戰更情感面、更深層議題的戲劇，持續拓展自己的戲路。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月29日至2021年11月28日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林柏宏演出作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」