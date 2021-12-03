【愛傳媒楊忠衡專欄】元宇宙是可能的，關鍵在於，人是透過感官認知世界的動物。所以只要有感官，真實世界並不必然須要。

比如說，人都會做夢。有些夢非常的真實，你可以在夢中感知一切事物，包括氣味、溫度、軟硬、空間。你可以上天下海、穿越古今；然而其實你什麼都沒做，只是抱著枕頭睡覺而已。

所以你相信眼前的一切嗎？幾年前的電影《駭客任務》，就把人間描述成一個幻境，所有「真人」都在袋子裡睡覺。所以只要一顆人腦，就可以自創宇宙。實體，真的不重要。

現在這已經不是科幻了，今年十月祖克伯（Zuckerberg）結合了VR和Facebook，把公司名字改為Meta Platforms，要打造「元宇宙」。VR創造了虛擬世界，FB聯結了人類社群，兩樣產品合併發展下去，就會創造出一種無國界、無地域的「元宇宙」，而祖克伯就是這個宇宙的造物主。

三年前吧，我買了第一代的Oculous VR眼鏡，當時很驚訝它是Facebook發展出來的。一時還覺得很不解，這兩樣東西怎麼會扯在一起？現在這個「陰謀」的目的已經昭然若揭。

當FB發展到高峰時，一般人只會讚嘆他從最初的免費服務，轉型為吸金怪獸。卻沒意識到，祖克伯的野心已經悄悄從經營社群，升級到要駕馭人們的整個靈魂。

他還很年輕，我相信他有生之年辦得到。還好，那時我應該已經到了天國或是把我的意識存檔在雲端的某一角，拋棄我的肉身，長長久久的在元宇宙裡安居。

到時Covid-19說不定已經變種一千次，毒性強到無人能抵抗。所有的人都在地底深處活著，他們並不會無聊，因為他們天天都在享受元宇宙的藍天白雲。

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。