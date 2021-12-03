【愛傳媒黃文博專欄】時移境遷，幾個以往熟悉的國定紀念日遭到廢止，當然，紀念日也有增加，但就只一個228。

做為提醒民眾「前事不忘，後事之師」之用，怎可厚古薄今？如果細數，值得國人紀念的重要日子多得很，光是今年一年，籠罩在天災人禍下，足堪出列的紀念日少說也有十個。

我拋磚引玉，野人獻曝般提出來供大家評議，尚請各位追加，以補我闕漏。至於是否能核為國家紀念日？我想以眼下執政者心量之窄，絕無可能。咱們就私下紀念吧！

一、集體失憶紀念日：4月1日

恰巧發生在愚人節，一場立委范雲「強烈關切」下召開的機組員「開放3+11協調會」，在缺乏科學評估的情況下，一舉通過3+11，成為五月疫情大破口。

在輿論檢討聲中，關鍵人士全體失憶，即使流出的會議結論有與會者簽名，卻一律回答「忘了⋯⋯不記得⋯⋯沒有⋯⋯」，記性差到這樣，真非泛「范」之輩，真的一點都不「陳」實。

敢做不敢當，敢開不敢認，卸責推諉之粗糙，愚不可及，難怪要選在愚人節開會。禍及無辜民眾在先，又裝傻愚弄民眾在後，其集體失憶之可鄙，理應紀念。

二、州官放火紀念日：6月15日

去年，當民眾遵從陳時中的要求，緊張兮兮地高標準防疫，萬萬沒想到指揮官於6月15日出席高規格餐會，遊走全場，縱情高歌，沒戴口罩！沒有安全間距！毫無設防地進行人與人的連結！

愛唱歌的指揮官，公開場合一張撲克臉，不准這不准那。私下場合一副藝人樣，處處獻唱，活像那卡西。只准自己放火，不准百姓點燈，其雙標之徹底，理應紀念。

三、性子太急紀念日：6月18日

猶記疫情猛爆的日子，救護車呼嘯而去，染疫亡故同胞越來越多，但疫苗不知道買到哪裡去？全民望穿秋水盼斷腸，惶惶不安。所幸郭董鍥而不捨，加上民眾怒吼，執政者眼見民氣可畏，才調整打好的算盤，恩准民間企業捐購國際疫苗。

沒想到，兩位企業大咖赴總統府面聖時，總統竟說出「你們就是性子急」的話，令人瞠目結舌。都死了多少人了！都塞爆了多少醫院了！都累壞多少醫護了！民眾心急如焚的同時，原來總統一點都不急。

現在看來，總統的指責不無道理，如果不是郭董性子急，太快買到BNT，又怎會造成高端滯銷？理應紀念。

四、狗命真好紀念日：6月20日

拜登養的德國牧羊犬Champ終老了，中華民國總統於第一時間在推特留言：Im so sorry for your loss.

第一時間耶！反應之快，慰問之迅速，相較向染疫身亡國民致歉之拖延、之不情願、之不乾脆，Champ地下有知，應以身為美國狗為榮。

上天有好生之德，隔海送暖，為喪犬悼，尚屬情理之中。但為亡者悼，卻金口難開，拖了一段時日才聊表歉意，實在有違常理。莫非在執政者心中，台灣人是比狗還不如的畜牲？理應紀念。

五、官逼民反紀念日：7月21日

睜眼說瞎話，不但要會睜眼，更要會不要臉。

明明是郭董率團隊用關老爺過五關的毅力，步步迫使執政者不甘不願地放行民企洽購BNT，被郭董壞了整盤棋局的政府，不慚愧就算了，民進黨立院黨團竟往臉上貼金，說「政府跟民間通力合作，是BNT能夠突破的重要原因。」行政院發言人竟也有臉跟進，說什麼「官民合作」。

讚歎啊！明擺著是官逼民反，卻硬拗成官民合作，好像賊穿上警察制服大談治安良好，真是認知作戰的經典，理應紀念。

六、退回過去紀念日：10月7日

物價並非蠢蠢欲動，而是早已百物齊漲，放眼政府高官有哪個像德國梅克爾會自己去超市買東西？反正一應生活所需都有專人打理，住在官舍，出入公務車，護衛、機要、秘書、助理前呼後擁，跟民情市況脫節，理所當然。

說出蚵仔麵線一碗20元的主計長，對物價掌握之離譜，具體而微的反映整個執政團隊高高在上的統治心態。

政客被人民寵壞的程度有多深，腐敗的速度就有多快。在執政當局心中，台灣不只物價停留在過去水準，國家體制、統治權威、新聞自主、言論自由⋯⋯也逐漸回到過去戒嚴時期。舉世濤濤皆進步，唯有「民主進步」在退步，理應紀念。

七、仗勢欺人紀念日：10月12日

電影中看過咆嘯公堂的戲，生活裡見過莽夫罵街的景，萬萬沒想到能在國會一睹公僕辱罵民代的表演。

行政院長蘇貞昌，面對鄭麗文委員的犀利質詢，見笑轉生氣，口出「⋯⋯袜賤肖」其粗鄙無體，跟光天化日街頭持鋁棒狂毆的惡棍相比，只不過用嘴皮取代了鋁棒而已。

仗著背後有四成民眾「再怎麼惡質也挺到底」人民選出的公僕，放膽妄為，恣意欺主，讓人聯想起二戰爆發前在國會趾高氣揚的歐洲國家元首，因人民放縱寵溺，終釀巨禍。為免台灣蹈其覆轍，理應紀念。

八、一人揹鍋紀念日：10月18日

在太魯閣號事故尚未清查完整真相，找出元兇首惡完成究責時，發生在前的普悠瑪號事故由宜蘭地院於10月18日一審宣判，司機員一人獨扛全責，其他遭起訴的一甘人等，統統無罪。

我不想挑戰司法究責的結果，然而，根據過往經驗，從司法脫身的人——尤其是高官，也會順勢逃掉行政究責，最終，該負責的人繼續好官自為，然後人民銼等下一場事故發生。

政府系統性崩壞進行中，不斷讓一人揹鍋，斬斷糾出共犯的線索，可怕事故就不會中斷，理應紀念。

九、神隱暖男紀念日：10月30日

一場暗夜惡火，葬送幾十條寶貴生命，燒出高雄城市治理的無能，燒化搬師回朝市長的神話。大家都在等陳其邁降罪朕恭，都以為嚴厲指責胡志強的他，不會膽敢輕縱自己吧。

殊不料，高市府10月30日行政調查結果出爐，推出兩位局長代主受過，陳市長卻連調查報告記者會都缺席，在慘案後鞠了躬就搞失蹤，啟動神隱模式，祭出民進黨政客最在行的甩鍋五部曲：「快躲藏、別人扛、帶風向、漸淡忘、繼續狂」。

人民不在乎，媒體不再追，暖男無礙回歸。隱身大法再次奏效，應當打回原形變泥鰍的，又是一尾活龍。台灣是個魔法橫行寶地，理應紀念。

十、血口噴人紀念日：11月12日

總統大選前，熱愛執政黨的媒體熱炒一起共諜案，人在澳洲的中國人王立強舉發人在台灣的港籍中國商人夫婦，是他的諜報作業上線，檢方隨即於2019年11月限制者這對夫婦不得出境。

直到今年11月12日，北檢認定兩人罪嫌不足，不予起訴。台灣檢方根據無端舉發扣人，再拖了一年才還人清白，限制了一對普通夫婦人身自由一年多後草草落幕。這場鬧劇背後的原因，是罪嫌不足？或用畢歸還？還是配合演出？

當初指證歷歷的媒體，血口噴人，共同製造冤案，誰敢說沒有國家機器？執政者一有行動，國家隊迅速出動，比清朝血滴子厲害得多，理應紀念。

以上就是新十大紀念日的由來，謹為記。

有執政者的惡行惡狀，才有十大紀念日的誕生。觀察執政團隊的橫行霸道，在可見的將來，看來台灣的紀念日只會越來越多。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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