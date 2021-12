【愛傳媒黃文博專欄】時移境遷,幾個以往熟悉的國定紀念日遭到廢止,當然,紀念日也有增加,但就只一個228。

做為提醒民眾「前事不忘,後事之師」之用,怎可厚古薄今?如果細數,值得國人紀念的重要日子多得很,光是今年一年,籠罩在天災人禍下,足堪出列的紀念日少說也有十個。

我拋磚引玉,野人獻曝般提出來供大家評議,尚請各位追加,以補我闕漏。至於是否能核為國家紀念日?我想以眼下執政者心量之窄,絕無可能。咱們就私下紀念吧!

一、集體失憶紀念日:4月1日

恰巧發生在愚人節,一場立委范雲「強烈關切」下召開的機組員「開放3+11協調會」,在缺乏科學評估的情況下,一舉通過3+11,成為五月疫情大破口。

在輿論檢討聲中,關鍵人士全體失憶,即使流出的會議結論有與會者簽名,卻一律回答「忘了⋯⋯不記得⋯⋯沒有⋯⋯」,記性差到這樣,真非泛「范」之輩,真的一點都不「陳」實。

敢做不敢當,敢開不敢認,卸責推諉之粗糙,愚不可及,難怪要選在愚人節開會。禍及無辜民眾在先,又裝傻愚弄民眾在後,其集體失憶之可鄙,理應紀念。

二、州官放火紀念日:6月15日

去年,當民眾遵從陳時中的要求,緊張兮兮地高標準防疫,萬萬沒想到指揮官於6月15日出席高規格餐會,遊走全場,縱情高歌,沒戴口罩!沒有安全間距!毫無設防地進行人與人的連結!

愛唱歌的指揮官,公開場合一張撲克臉,不准這不准那。私下場合一副藝人樣,處處獻唱,活像那卡西。只准自己放火,不准百姓點燈,其雙標之徹底,理應紀念。

三、性子太急紀念日:6月18日

猶記疫情猛爆的日子,救護車呼嘯而去,染疫亡故同胞越來越多,但疫苗不知道買到哪裡去?全民望穿秋水盼斷腸,惶惶不安。所幸郭董鍥而不捨,加上民眾怒吼,執政者眼見民氣可畏,才調整打好的算盤,恩准民間企業捐購國際疫苗。

沒想到,兩位企業大咖赴總統府面聖時,總統竟說出「你們就是性子急」的話,令人瞠目結舌。都死了多少人了!都塞爆了多少醫院了!都累壞多少醫護了!民眾心急如焚的同時,原來總統一點都不急。

現在看來,總統的指責不無道理,如果不是郭董性子急,太快買到BNT,又怎會造成高端滯銷?理應紀念。

四、狗命真好紀念日:6月20日

拜登養的德國牧羊犬Champ終老了,中華民國總統於第一時間在推特留言:Im so sorry for your loss.

第一時間耶!反應之快,慰問之迅速,相較向染疫身亡國民致歉之拖延、之不情願、之不乾脆,Champ地下有知,應以身為美國狗為榮。

上天有好生之德,隔海送暖,為喪犬悼,尚屬情理之中。但為亡者悼,卻金口難開,拖了一段時日才聊表歉意,實在有違常理。莫非在執政者心中,台灣人是比狗還不如的畜牲?理應紀念。

五、官逼民反紀念日:7月21日

睜眼說瞎話,不但要會睜眼,更要會不要臉。

明明是郭董率團隊用關老爺過五關的毅力,步步迫使執政者不甘不願地放行民企洽購BNT,被郭董壞了整盤棋局的政府,不慚愧就算了,民進黨立院黨團竟往臉上貼金,說「政府跟民間通力合作,是BNT能夠突破的重要原因。」行政院發言人竟也有臉跟進,說什麼「官民合作」。

讚歎啊!明擺著是官逼民反,卻硬拗成官民合作,好像賊穿上警察制服大談治安良好,真是認知作戰的經典,理應紀念。

六、退回過去紀念日:10月7日

物價並非蠢蠢欲動,而是早已百物齊漲,放眼政府高官有哪個像德國梅克爾會自己去超市買東西?反正一應生活所需都有專人打理,住在官舍,出入公務車,護衛、機要、秘書、助理前呼後擁,跟民情市況脫節,理所當然。

說出蚵仔麵線一碗20元的主計長,對物價掌握之離譜,具體而微的反映整個執政團隊高高在上的統治心態。

政客被人民寵壞的程度有多深,腐敗的速度就有多快。在執政當局心中,台灣不只物價停留在過去水準,國家體制、統治權威、新聞自主、言論自由⋯⋯也逐漸回到過去戒嚴時期。舉世濤濤皆進步,唯有「民主進步」在退步,理應紀念。

七、仗勢欺人紀念日:10月12日

電影中看過咆嘯公堂的戲,生活裡見過莽夫罵街的景,萬萬沒想到能在國會一睹公僕辱罵民代的表演。

行政院長蘇貞昌,面對鄭麗文委員的犀利質詢,見笑轉生氣,口出「⋯⋯袜賤肖」其粗鄙無體,跟光天化日街頭持鋁棒狂毆的惡棍相比,只不過用嘴皮取代了鋁棒而已。

仗著背後有四成民眾「再怎麼惡質也挺到底」人民選出的公僕,放膽妄為,恣意欺主,讓人聯想起二戰爆發前在國會趾高氣揚的歐洲國家元首,因人民放縱寵溺,終釀巨禍。為免台灣蹈其覆轍,理應紀念。

八、一人揹鍋紀念日:10月18日

在太魯閣號事故尚未清查完整真相,找出元兇首惡完成究責時,發生在前的普悠瑪號事故由宜蘭地院於10月18日一審宣判,司機員一人獨扛全責,其他遭起訴的一甘人等,統統無罪。

我不想挑戰司法究責的結果,然而,根據過往經驗,從司法脫身的人——尤其是高官,也會順勢逃掉行政究責,最終,該負責的人繼續好官自為,然後人民銼等下一場事故發生。

政府系統性崩壞進行中,不斷讓一人揹鍋,斬斷糾出共犯的線索,可怕事故就不會中斷,理應紀念。

九、神隱暖男紀念日:10月30日

一場暗夜惡火,葬送幾十條寶貴生命,燒出高雄城市治理的無能,燒化搬師回朝市長的神話。大家都在等陳其邁降罪朕恭,都以為嚴厲指責胡志強的他,不會膽敢輕縱自己吧。

殊不料,高市府10月30日行政調查結果出爐,推出兩位局長代主受過,陳市長卻連調查報告記者會都缺席,在慘案後鞠了躬就搞失蹤,啟動神隱模式,祭出民進黨政客最在行的甩鍋五部曲:「快躲藏、別人扛、帶風向、漸淡忘、繼續狂」。

人民不在乎,媒體不再追,暖男無礙回歸。隱身大法再次奏效,應當打回原形變泥鰍的,又是一尾活龍。台灣是個魔法橫行寶地,理應紀念。

十、血口噴人紀念日:11月12日

總統大選前,熱愛執政黨的媒體熱炒一起共諜案,人在澳洲的中國人王立強舉發人在台灣的港籍中國商人夫婦,是他的諜報作業上線,檢方隨即於2019年11月限制者這對夫婦不得出境。

直到今年11月12日,北檢認定兩人罪嫌不足,不予起訴。台灣檢方根據無端舉發扣人,再拖了一年才還人清白,限制了一對普通夫婦人身自由一年多後草草落幕。這場鬧劇背後的原因,是罪嫌不足?或用畢歸還?還是配合演出?

當初指證歷歷的媒體,血口噴人,共同製造冤案,誰敢說沒有國家機器?執政者一有行動,國家隊迅速出動,比清朝血滴子厲害得多,理應紀念。

以上就是新十大紀念日的由來,謹為記。

有執政者的惡行惡狀,才有十大紀念日的誕生。觀察執政團隊的橫行霸道,在可見的將來,看來台灣的紀念日只會越來越多。

作者為資深品牌專家

照片來源:作者提供。

●摘錄自品牌原來如此,原文分享於作者臉書,經授權刊載。

