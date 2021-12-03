這下子「忍者龜」韋斯布魯克真的動怒了！隨著湖人將於4日跟快艇進行「洛城內戰」，韋斯布魯克曾跟快艇球星里歐納德討論過同隊打球的謠言，又被媒體當眾跟他提了出來，讓他不禁暴怒回嗆，「你說不出從哪裡聽到的，那我就不能回答你的問題！」

韋斯布魯克跟媒體之間關係向來相當緊張，他也不只一次公開跟媒體嗆聲或拒答，可是如今他都加盟湖人了，卻被挖出過往考慮跳槽快艇話題，讓他當然不爽，「我不會讓任何人代表我說話，如果不是聽我親口說的，那些消息源只會讓你們陷入麻煩。」

甚至韋斯布魯克到現在還記得，當初最先爆料他跟里歐納德討論前往快艇打球謠言的媒體，就是《ESPN》資深女記者拉夢娜，「但我到現在還沒親口跟她說過話！」可見他有多麼不爽自己被胡亂爆料，或是不滿自己的私下跳槽動作竟然遭到曝光。

反正如今這一切都已過去，里歐納德最後選擇跟韋斯布魯克前雷霆隊友保羅喬治聯手，韋斯布魯克則是先後加盟火箭與巫師，本季被交易到湖人，還要繼續去掀過往舊帳，確實已經沒有什麼意義，還不如等待韋斯布魯克還能待在湖人多久時間！