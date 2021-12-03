亞德諾半導體（Analog Devices Inc，ADI）宣佈推出兩款內置電感的基礎類比高效電源IC系列nanoPower模組，可協助設計師延長空間受限物聯網（IoT）設備的電池壽命並減小尺寸。

MAXM38643提供1.8V至5.5V輸入、330nA靜態電流（IQ）、600mA降壓模組，MAXM17225提供0.4V至5.5V輸入、300nA IQ、真關斷1A升壓模組，與競爭方案相比擁有更低IQ，提供更長的電池壽命。

通過整合預設電感，這些微型系統級IC模組（uSLIC）可加快上市時間，比獨立式IC加外部電感的方案尺寸減小37％。應用包括空間受限的消費性產品、可穿戴設備、醫療藥物傳輸、感測器、IoT設備，以及有線、無線和工業產品等。

電池供電IoT設備在待機模式下要求較低的IQ ，以提供更長的電池壽命。此外，超低關斷電流（MAXM17225為0.5nA，MAXM38643為1nA）使系統在關斷模式期間的功耗幾乎為零。與同等輸出電流的競爭方案相比，MAXM38643和MAXM17225的靜態電流均低出1個數量級，分別為1／10和1／20。

此外，MAXM38643和MAXM17225的峰值效率分別為96％和95％，在眾多競爭方案中為拔得頭籌。因此，這些模組消耗的功率更低，從而提供更長壽命，並且減少電池供電和長期線上設備的碳排放。兩款產品均採用Analog Devices的uSLIC電源模組技術，提供堆疊式、整合電感，使設計師能夠減少方案PCB表面面積，以及省去元件選型和電路板佈局的時間。