當前切換式電源供應（SMPS）及電池供電的應用的現住趨勢是提高效率和可靠性。順應這一發展趨勢，英飛凌科技（Infineon）推出採用全新功率MOSFET技術的OptiMOS6 100V。新產品專門針對電信與太陽能等高切換頻率應用進行最佳化，有效改善與電荷（切換）及導通電阻（傳導）相關的損耗表現。同時，它具備極低的導通電阻及更寬廣的安全操作區域（SOA），是電池供電應用（BPA）和電池管理系統（BMS）的理想選擇。

MOSFET的OptiMOS6 100V系列採用新穎的設計理念，具備更低的導通電阻及同級產品中最佳的優質係數（FOM）。極低的導通電阻和優異的切換性能這兩大特性，讓OptiMOS6能夠簡化散熱設計，並減少需要並聯的元器件數量，從而帶來出色的效率、提高功率密度、降低系統成本並延長使用壽命。

尤其在電信領域，OptiMOS6更具顛覆性，與目前市面上先進的OptiMOS5相比，它的導通電阻降低了18％，FOM降低了30％以上。得益於低電荷和低導通電阻，它的功率損耗降低了7W，功率密度提高了15％。此外，OptiMOS6 100V系列還具有另一項非常重要的優勢，即能夠降低傳導和開關損耗，並最大限度地減少需要並聯的元器件數量。

OptiMOS6 100V是高能效解決方案，有助於營造綠色低碳世界。在電信領域的電力系統架構中，採用新的MOSFET技術，每年的潛在節能效益相當於170戶家庭的用電量。這些設備能夠在十年內減少100萬歐元的用電成本。