投資人在持續消化疫情變化可能造成的影響之際亦進場大撿便宜，周四美股主要指數強勁反彈，收復了近幾個交易日來失去的版圖。

周四收盤，道瓊工業指數大漲617.75點或1.82%，為34639.79點，創下3月5日來最大單日百分比漲幅，其中以波音帶來的提振最大。標普500指數漲64.06點或1.42%，為4577.1點。那斯達克指數收漲127.27點或0.83%，為15381.32點。

美股三大指數同步上揚，但投資人對價值型股票的青睞更勝成長股，對經濟情勢敏感的小型股和運輸股表現優於大盤。

羅素2000小型股指數大漲2.7%。

費城半導體指數幾近持平，收在3810.81點。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，標普500指數連續29天漲跌幅不超過1%，但Omicron變種病毒突然橫空出世，這5天來市場陷入劇烈震盪。在經歷這一年多來跌得最慘的兩天後，我們終於看到些許反彈。近來股市下挫後，買方開始一點一點進場撿便宜，這推升了股價，但與Omicron有關的不確定性仍然存在。

過去這一周來，被視為更具傳染力且可能具免疫逃脫的Omicron新冠變種病毒出現讓市場陷入恐慌，越來越多國家和地區重啟邊境管制使旅遊相關類股受到重創，而這些相關股票周四都強勁反彈。

標普1500航空股指數大漲7.5%，創下2020年11月9日來最大單日漲幅，當時輝瑞宣布與BioNTech合作開發的新冠疫苗在預防感染的有效性超過90%。

標普飯店和餐廳股指數上漲3.8%。

標普500指數11大類股全面收高，工業股漲2.89%、能源股漲2.85%和金融股漲2.83%，表現最亮眼。地產股漲幅亦超過2%。科技股漲0.84%，通訊服務股漲1.62%。

波音大漲7.5%，創下2月24日以來最大單大漲幅。波音737 MAX客機重新獲得中國民用航空局的適航許可，使在中國復飛的前景更加樂觀。

連鎖超市集團Kroger Co調升全年營收和獲利預期，激勵股價飆漲11%。

消費者信貸公司Visa Inc、萬事達卡和美國運通均上漲逾4%。

蘋果收跌0.6%。此前彭博社報導稱該公司已經通知部分供應商，其iPhone 13系列手機的需求可能已經放緩。

最新公布的初領失業給付人數和裁員數據再度印證在勞動力市場緊缺之際，雇主越來越不願意解僱員工。

勞動力短缺加上揮之不去的供應鏈瓶頸使美國的薪資和物價節節高漲，促使聯準會改變了對通膨形勢的用語，認為「暫時的」（transitory）一詞已不再適用，市場預期聯準會的升息進程很可能會比原先預期的更早、更快。

美國勞工部本周五將公布11月非農就業報告，將成為市場關注的焦點。LPL Financial首席市場策略師Detrick表示，我們預期會有另一個強勁的數據，這表示經濟仍然非常穩健，我們將關注薪資增長是否可能引發通膨疑慮。