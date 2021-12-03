聚碩(6112)11月合併營收為10.57億元，年增5.6％，合併Corex重編前計算，年增12.2％；累計前11月合併營收為109.47億元，年減17.24％，重編前年減12.38％。聚碩在代理與投資布局精實管理下，營收逐步回到去年水準，單月也回到雙位數的正成長。

Gartner指出，混合雲端與數位化技術需求擴增，對存儲平台需求也將大增，預計2025年40％的基礎架構和營運（I&O）領導者將導入至少一種混合雲儲存功能，高於2021年的15％，基礎架構市場也將伴隨雲端趨勢帶來長期利多，除了雲端相關硬體外，更有37％的受訪者計劃增加軟體應用程式支出，帶來深具前景的市場需求，聚碩對於雲端軟硬體與其帶動的相關需求動能十分樂觀。

聚碩董事長李昌鴻認為，數位技術的突破與未來創新應用的前景大有可為，未來新一波數位浪潮都將基於雲端與運算需求推動，多元產業的數位投入都將成為雲端市場帶來利多藍海。此外，鑑於不同產業對AI與數位轉型在「知識面」的需求，李昌鴻表示，12月份與財團法人人工智慧科技基金會攜手合作，針對不同產業在轉型規畫的需求舉辦「智慧未來AI企業菁英班」，提供數位轉型與AI技術見解，藉此強化市場數位認知並持續開拓潛在客戶。

針對雲端應用產生的新興市場，聚碩積極協助客戶雲地整合，打造聚上雲市集並延攬國內外頂尖ISV，提供客戶多元創新商務雲端應用，滿足客戶從行銷、營運的虛實整合到數位娛樂等，從「雲端架構」到「地端應用」提供一條龍式的全面滿足。