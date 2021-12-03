台灣醫療科技展昨天開展，上銀(2049)運用核心精密傳動技術，進行垂直整合，研發下肢復健機器人，今年上銀再進階開發完成「主動輔助」下肢復健機器人，透過機器與病患的密切互動，更精準對應患者需要。 上銀研發下肢復健機器人，以高強度、全自動的訓練系統，增補早期行走復健的設備缺口，提升治療效率。上市以來，因操作簡便、實用性高，市場回饋評價正向。今年上銀再進階開發完成「主動輔助」下肢復健機器人，結合多種感測技術、與精密的動作控制計算，讓已有部分動作能力的患者，可用自己的力量啟動訓練、再由HIWIN機器接力完成步行週期，完整呈現機器人復健療程。

此外，上銀開發的首支M.I.T.醫療機器手臂，應用在輔助微創手術全程穩定的影像畫面，以減輕外科醫師疲勞與提升手術的品質與安全，目前已使用於消化系外科及胸腔外科。

近期上銀機器手臂再向前邁進投入婦產科應用，婦產科微創手術向來注重傷口的微小與美觀，HIWIN內視鏡扶持機器手臂具有中心定位功能，能確保內視鏡移動維持在固定切口上，達到人手不易控制的穩定性，實現微小傷口的優點，外科醫師也可以透過機器手臂的使用延長其執業生命，另外，上銀機器手臂提供民眾在選擇進口機器人手術之外，一個更輕負擔的選擇，讓民眾不分貧富均能享有精準醫療。