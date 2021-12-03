立委高嘉瑜遭受男友施暴，新北市長侯友宜昨(2日)晚間在臉書有感而發表示，從警時曾在一個執勤夜裡遇見一位滿身傷痕的四旬婦人，緊抱不到十歲的女兒狼狽地到警局作筆錄，「那是我見過最絕望的臉龐」；他也向正處於相同景況而隱忍不敢發聲的所有女性們喊話、打氣，知道這很艱難，但仍想請妳勇敢站出來。該文截至今(3日)上午9時許，已有2.9萬人按讚，很多人都留言表示，「真情流露、超感動的」、「眼眶紅惹」。

侯友宜臉書貼文提及，當婦人用盡力氣和眼淚訴說丈夫施暴過程，她紅腫的嘴唇仍不時發抖、滲著血，幾次滴落在小女孩青紫色的小手上，女孩哭得更大聲了，「警察先生怎麼辦，我媽媽今天又流血了。」他說，當時強壓下對施暴者權力濫用的悲憤與不平，只盼著給她們力量，堅定地告訴受害母女，「絕不是這樣！這場悲劇的代價，不會也不該由妳們承擔！」

侯友宜說，經手的家暴案件不在少數，深知每一道緊閉的家門背後，都可能交織著愛恨與不對等暴力，且每個個案錯綜複雜，因此任職於刑事局時，就同心與婦女團體催生推動，訂定出《家庭暴力防治法》、擔任新北市長後，推動溫馨天使計畫、社區藥局與基層診所醫師3000名也加入守護民眾行列、串連四大便利超商店員，只要發現受虐風險兒童也都可以協助通報。

侯友宜也說，除了呼籲里鄰強化合作、主動通報檢舉家暴者，也要向正處於相同景況而隱忍不敢發聲的所有女性們喊話、打氣，「我知道這很艱難，但市長仍想請妳勇敢站出來，勇敢對外尋求協助」。對此，有不少網友都紛紛留言表達想法，「使用暴力，令人唾棄」、「嚴厲譴責對親密伴侶暴力行為」、「市長，你真的很棒」、「好感人的一段文字」、「侯市長真情流露、超感動的」。

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