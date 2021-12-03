國防部昨(2日)在每周舉莒光日教學的「莒光園地」節目中，播出海軍110年度施政回顧，片中揭露標海軍各型精準武器射擊影像，包括雄三反艦飛彈、標準飛彈等，其中最大亮點，就是海軍正式公布從未曝光過，部署在塔江艦上的海基型劍二防空飛彈實彈試射首曝光。

海劍二是國造天劍二型飛彈海基型，有垂直及斜射2種發射模式，斜射款式目前部署在塔江艦，射程可達30至50公里，但垂直發射系統目前仍在測試階段，去年9月曾在我向美採購的MK41垂直發射系統首度成功測試。

海軍在莒光日教學節目中，首度公布塔江劍海劍二對空飛彈射擊畫面。(海軍司令部提供)

海軍在莒光日教學節目中，也同時公布有航母殺手之稱的雄三反艦飛彈射擊畫面。(海軍司令部提供)

海射型與空射型劍二飛彈相較，尺寸大小相近，但海劍二是採摺疊翼設計，便於縮小體積並可由發射箱發射，尾端並加裝了增程加力器及推力向量控制器等，提升射速及精準度。

塔江艦配備國造「海蜂眼」雷達及「海劍二」，不但可快速執行聯合火力攻擊任務，也是海軍首艘具備區域防空火力的小型艦船。

去年12月首艘下水，由蔡英文總統命名為「塔江艦」。海軍已規劃2017年至2025年籌獲3艘，將修訂於2023年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。

塔江艦是沱江級艦的升級版，延續雙船體的設計，速度快、戰力強，配備有先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦飛彈，能夠攔截或打擊主力敵艦。