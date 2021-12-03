年末總是與親友聚會的好時機，尤其疫情下民眾留在家中聚餐的機會也相對增加，而日本家電品牌BRUNO的電烤盤，也在今年成為了不少消費者購買廚電時的首選，自推出以來已熱銷250萬台，台灣更是甫推出新色就被搶購一空，業績跳增2.5倍之多，而就在年末因應消費者的聚餐潮，再度引進了全新的「歡聚款–加大型多功能電烤盤」，可以一次滿足多人自煮樂趣，加大的烤盤即可一次滿足及4-6人同時聚餐的需求。

BRUNO引進了全新的「歡聚款 – 加大型多功能電烤盤」，可以一次滿足多人自煮樂趣，加大的烤盤即可一次滿足及4-6人同時聚餐的需求。（BRUNO提供）

全新在台推出的「歡聚款 – 加大型多功能電烤盤」，除了擁有搶眼的品牌經典紅色款以外，更特別引進在日本高人氣復刻版奶茶色，容量整體大幅增加至1.5到2倍之餘，5款配件烤盤的容量也大幅提升，像章魚燒烤盤就從24個增加至35個烤洞，平板烤盤與燒烤波紋煎盤皆從原來A4尺寸擴大成A3尺寸，還有含蒸網的料理深鍋也比以往多出3倍的容量，從2L增加到6L，鴛鴦鍋也從2L增加到4L，讓使用者更能靈活使用，製作出更多不一樣的料理。