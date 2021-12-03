澎湃新聞3日報導，中國華融資產管理公司前董座賴小民因涉貪17.88億餘元（人民幣，下同，約合新台幣77.778億元）於今年1月29日被執行死刑後，中國華融「瘦身」繼續緊鑼密鼓地推進。中國華融（2799.HK）3日發布公告稱，根據有關監管要求，該公司於北京金融資產交易所發布華融證券股權轉讓資訊及有關材料，轉讓標的為該公司持有的華融證券71.99％股權，掛牌價格為人民幣109億3298.05萬元（約合新台幣475億5846.52萬元），評估結果已經大陸財政部備案。掛牌公告期為自資訊發布之日起20個工作日。

此前11月17日，中國華融公告稱，擬啟動華融金融租賃股份有限公司、華融湘江銀行股份有限公司股權轉讓項目立項。根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求，按照中國財政部國有金融企業股權轉讓有關規定，公司擬將持有的華融金融租賃79.92％股權、華融湘江銀行40.53％股權對外公開轉讓。

報導稱，中國華融前董事長賴小民案發以來，中國華融按照監管的要求回歸主業，積極推進機構的瘦身。目前實施中的交易，包括華融中關村不良資產交易中心的股權轉讓、華融消費金融的股權轉讓，以及華融信託的股權重組事項。

除了瘦身，中國華融的引戰細節也於近日敲定。11月17日，中國華融公告稱，擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，發行不超過392.16億股內資股，不超過19.61億股H股，已分別與投資者中信集團、中保投資（在中保融信基金完成工商註冊之前，代為辦理協議簽署等相關事宜）、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協定。本次發行募集的資金總額不超過420億元，在扣除相關發行費用後的淨額將全部用於補充公司核心一級資本。此次發行後，財政部對中國華融的持股比例將稀釋為27.76％，仍為第一大股東；中信集團、中保融信基金也將躋身重要股東，持股比例分別達23.46％、18.08％。此外，中國信達和工銀投資將分別持股4.89％、2.44％。