中華電(2412)看準點數經濟，積極打造Hami Point點數生活圈，攜手凱基銀行共同推出Hami獨家振興優惠專案，貸款成功撥款享最高Hami Point 3000點回饋，線上申辦信用卡消費滿額亦享最高Hami Point 500點回饋。

點數經濟近年來快速成長，業者也成功靠點數經濟創造更緊密的黏著度，以及對品牌的忠誠度，根據研調報告顯示，2020年全球忠誠度管理市場規模為40.2億多美元，預計到2026年可達到138.2億美元，年複合成長率達22.7％。

中華電表示，疫情衝擊下，行動支付及點數兌換成為民眾的消費日常，中華電信擴大點數累積管道，攜手凱基銀行提供線上申辦貸款及信用卡的Hami獨家優惠，即日起，透過Hami Point官網或Hami Pay APP，數位申辦凱基銀行獨家貸款專案，前2個月享超優惠利率0.01%，最高額度達500萬元，成功撥款後即贈送最高Hami Point 3000點；申辦凱基信用卡消費滿額加碼Hami Point 400點回饋，以凱基卡申辦自動扣繳中華電帳單，再加碼Hami Point 100點。

中華電Hami Point兌換方式多元，1點價值1元，除了可直接於中華電實體及網路門市折抵消費金額，也可至Hami Pay APP或於Hami Point官網兌換四大超商、百貨大賣場、知名咖啡店等超過100家熱門品牌電子票券，或至Hami市集兌換3000項家庭所需用品、生鮮食材、生活3C家電等。此外，也可1比1等值換成PChome P幣或樂天點數。