美國聯邦貿易委員會（FTC）周四提起訴訟，以阻止晶片大廠輝達以逾800億美元收購軟銀旗下的英國晶片設計公司安謀控股（ARM Holdings plc.），此舉將進一步加劇這項交易所面臨的全球監管挑戰。

美國FTC表示，這項併購交易將使最大晶片公司之一取得電腦運算技術和設計的控制權，而這些技術是其同業開發競爭的晶片產品所仰賴的。

FTC由兩名共和黨人和兩名民主黨人組成，周四以4票對0票一致通過對這項交易提起告訴。

該監管機關表示，這項合併案將使輝達有能力和動機，利用對這些技術的掌控來削弱競爭對手、減少競爭，最終將導致產品品質下滑、創新減少、價格上漲和選擇變少，進而損害數百萬受益於安謀技術產品的美國人。合併後的公司將有工具和動機扼殺創新的新一代技術，包括用於數據中心和駕駛輔助系統的技術。

由於晶片業的反對聲浪排山倒海而來，外界普遍預期這項交易終將逃不過破局的命運。英國監管機構上個月宣布將對這項併購案展開深入調查，歐盟也已經進行審查。

安謀將其晶片架構和技術藍圖授權給蘋果、高通和三星電子等科技巨頭，支撐了全球智慧手機的生態系。日本軟銀集團在2016年收購安謀。

對於美國FTC提起訴訟，輝達表示，公司會努力證明這項交易有利於產業並促進競爭。

安謀拒絕對此發表評論。

美國FTC表示，美方已經與歐盟、英國、日本和韓國的競爭監管機關人員密切合作。