受到全球疫情有復燃跡象、運價維持高檔不墜等利多影響，航運三雄長榮、萬海及陽明近期股價表價亮眼，萬海昨（2日）更是一度亮燈漲停，然而萬海在盤後的法說會上提及，美西塞港狀況已有緩解的論點卻意外引發網友們討論，正反兩派看法卻大不相同，有人認為不塞港將導致運價下跌，但也有網友點出，塞港輕微緩解將使周轉率上升，對公司獲利反而是好事一件「法說變法會，保重了」、「看起來是利多阿，可跑的船變多了。」

萬海昨舉辦法說會，公布今年前三季營運成果並預設未來展望，萬海前3季EPS（每股盈餘）為28.37元創下歷史新高，萬海表示，現在東南亞疫情已經趨緩，工廠復工狀況良好，且大陸也從限電的影響走出來，預計明年春節前亞洲區間貨載需求強勁。

此外，萬海也提及，美西塞港問題，航商與政府都在積極疏導，已看到緩解跡象，但還需要一段時間才能完全紓解，目前美西碼頭長期滯留貨櫃大減37%，可望提振第四季船舶、貨櫃周轉率並增加運量，遠洋線今年表現淡季不淡。

沒想到萬海首度透露，美西塞港已有緩解跡象的說法引起PTT論壇的網友們熱烈討論，不少人認為這對萬海股價而言是利空消息，「法說變法會，保重了」、「不塞港，運費準備下跌，完了」、「這算利空吧」、「法說會要變法會了嗎？」、「完惹完惹，法會啊！完全沒亮點」、「不塞了，要變法會了。」

不過還是有網友持相反看法，認為若船舶的周轉率提升，對公司而言是利多，能載的貨變多了，獲利自然是向上成長，「不塞，周轉率提升，營收會衝更高」、「塞港要微改善配上大通膨才是賺最多」、「不塞才有市場阿，你沒運完哪來的新單子進來」、「有改善但又不能完全不塞，營收才能高，這是利多好嗎」、「到哪都缺櫃或塞住，是要怎麼賺新的錢。」

回顧萬海今年股價表現，受到全球疫情未解，缺櫃塞港情形不斷上演，萬海曾在7月初衝上歷史新高價353元，但月底市場出現反轉，萬海也出現超過4成的崩跌，進入10月後多在150元上下震盪，近日受到新變異株Omicron出現引發疫情未解的擔憂，萬海也在過去5個交易日上漲超過1成，昨收在169.5元。