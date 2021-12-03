四大公投案將在12月18日投票，引發各界關注。國民黨青年部副主任詹為元表示，他1日參加公投青年座談會，他與年輕人對談後發現三大危機：一，至今很多人不知公投時間與用意；二，對重啟核四的討論興趣高於其他案；三，目前的公投宣講難突破同溫層應加入紙本文宣助攻。

詹為元2日在臉書發文表示，他1日晚間參加了一場公投青年座談會，現場氣氛很輕鬆且來了許多在學學生，他也藉此了解年輕人在同儕間對公投的想法。舉辦這個活動的目的不是要向他們宣傳他對公投的立場，相反的是希望每個參與的人都能成為主講者，都能在某一個時段成為會議的主角，讓其他人聽聽他的想法，彼此討論與激盪。

詹為元坦言，理想與現實總是有點距離的，不過這踏出的一步卻是重要的，因為在這場活動中大家是平等、一體的，彼此尊重與包容，透過對話來形成某種程度的共識。

針對這場座談會，詹為元發現國民黨在年輕族群的公投推廣上，正面臨三大危機：一，真的很多人不知道何時投票，也搞不懂四大公投案在幹嘛；二，年輕人對重啟核四的討論興趣高於其他三案；三，目前的公投宣講較難突破同溫層，而且應該要再加入紙本文宣傳單。