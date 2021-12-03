德國衛生機關今天通報首都柏林出現首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron確診病例；幾天前，德國南部才剛發現數起Omicron病例。德國是歐盟人口最多的成員國。

柏林邦政府衛生官員卡萊奇（Dilek Kalayci）說，柏林另外還有數起疑似感染Omicron的病例。柏林約有360萬人口。

卡萊奇推文表示，截至目前，世人對Omicron所知甚少，但由於病毒快速傳播，確診病例很有可能進一步增加。她說：「懇求大家：減少接觸！保持距離！戴口罩！」

南部的巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）衛生當局昨天通報4例Omicron陽性病例，這4人都完整接種過疫苗，症狀輕微。

巴伐利亞邦（Bavaria）也於11月27日發現兩起Omicron病例。

即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）和她的繼任者蕭茲（Olaf Scholz）已與德國16邦領袖達成共識，要禁止未接種疫苗的人進入幾乎所有場所，只有雜貨店、藥局、麵包店等必要商家不在此限。新措施還包括立法強制接種疫苗。

德國的疫苗覆蓋率相對其他歐盟國家低，還不到70%。德國衛生當局今天通報新增逾7萬3000起COVID-19確診病例、388人病故。擁有超過8300萬人口的德國，自2020年元月迄今，累計近600萬起病例、逾10萬2100人喪命。