日本桌球甜心福原愛7月和江宏傑結束5年婚姻，由於爆出出軌風波，一度傳出零工作的窘境，目前將事業重心移往大陸發展的她，近來在微博曬出近況照，立刻吸引上萬網友按讚關注，可見人氣依舊居高不下。

福原愛日前在微博發文，只見她寫下：「來紀念一下，第一次這個時間點出發去工作，大家世乒賽加油」，還不忘Tag私人教練湯媛媛，從附上的照片中，可以看到她戴著眼鏡，身穿一身黑色衣服，對著鏡頭擺出甜美微笑並比出1的手勢，氣色看起來相當不錯，似乎走出婚變風波後的陰霾。

福原愛曝近況照吸2萬網友按讚。（圖／ 福原愛AiFukuhara微博）

福原愛這篇PO文吸引到2.2萬網友按讚，並紛紛留言：「愛醬好美！！！美女可以多多發自拍」、「愛醬也在看球嗎，工作辛苦了」、「微博越來越不好用了，我明明調的夜間模式，姐姐卻像陽光一樣耀眼」、「愛醬好美！狀態越來越好」、「愛醬仙氣飄飄，根本就是仙女啊」，眼見粉絲不離不棄力挺，她也親自回覆粉絲留言，大展親民作風。

福原愛在奧運工作結束後，一度傳出沒有新工作，直到上個月媒體報導指出她其實有新工作，據悉是接獲青森大學的聘任，成為客座副教授，希望她能把豐富的國際經驗，分享給學生們，她在現身學校領證書時，感性表示：「青森算是我第2個故鄉，我會跟大家分享許多經驗，回饋當年青森栽培自己的恩惠」。