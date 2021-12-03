新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，今（3）日凌晨2時許，檢方指示警方至板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，警方在林秉樞房間內赫見1男1女，自稱受託幫林秉樞收拾東西退房，警方搜索後並未查扣到「白色豆腐頭」，警方將這對男女以證人帶回釐清後已請回。

新北地檢表示，為釐清案件檢察官2日晚間8時30分指示板橋分局，請專案小組員警至板橋馥都飯店調閱監視器，過濾林秉樞房間自拘提後迄今人員進出狀況。

新北地檢署凌晨二度搜索林秉樞住的馥都飯店房間，帶回一對正在收拾物品的男女。(王揚傑攝)

今日凌晨2時15分，專案小組調閱監視器同時，1對男女向飯店櫃台表示受託帶走林秉樞房內物品，因情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞，檢察官遂指示警方於該2人進入時執行逕行搜索。

搜索於3時50分完畢，警將2人帶回板橋分局製作證人筆錄，上午6時許請回。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞卻聲稱高有還手、高自己傳、拍影片等，高嘉瑜的委任律師李永裕昨反駁，全部都是謊言，並懷疑檢警查扣林的隨身碟已經被調包。

林聲稱高嘉瑜自己傳照片，李永裕反駁，這非常荒謬，事實上，高提告的犯罪事實提到，林秉樞使用高嘉瑜手機，未經同意，用手機發送電磁紀錄到臉書跟朋友的line群組，新北地檢也認為有妨礙電腦使用的罪嫌。

檢警曾在林住處查扣一個黑色隨身碟，但當時高嘉瑜看到的是白色隨身碟，且隨身碟內至少有4個人的私密影片，但查扣資料未發現，李永裕質疑恐遭林秉樞湮滅或移往它處。

新北地檢署並未透露是否有查扣到白色隨身碟，僅表示目前正在了解、清查隨身碟來源，將全力蒐證，盡速調查釐清。