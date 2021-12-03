世界衛生組織統計，全球有超過3億5千萬人罹患憂鬱症。臨床數據也顯示，陰沉的冬天更容易讓人心情低落，對事物提不起勁，即使不是憂鬱症患者，也常深陷在情緒漩渦裡。想關心憂鬱的伴侶或親友，卻又害怕情緒也被捲入？台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典指出，陪伴是對憂鬱者最好的協助，但是有些關心話語，換個角度說會更好；同時一些天然食物，也能幫助人體分泌讓人解憂快樂的激素，不妨試試。

小學生突鬧憂鬱拿頭撞牆自傷 醫揭病因：吃「7快樂食物」穩情緒。(影音來源/健康療天室)

●面對憂鬱症親友 哪些話不能說？

不管對憂鬱症患者或剛好陷在情緒低潮的親友來說，「被同理」、「被理解」就是一種力量，讓他知道：「即使有煩惱、覺得挫折、世界之大卻無容身之處...，都不會影響自己的存在價值」，這一點很重要。

許正典醫師指出，許多憂鬱的人之所以不敢求助，是因為他太在意別人的看法，也擔心成為別人的負擔或是被厭煩。因此，許醫師建議，在陪伴憂鬱者時，自己要先做好「停、看、聽」的準備。

→停：把自己手邊的事情放下來，專心陪伴。

→看：觀察對方的狀況，注意他散發出來的蛛絲馬跡，是否需要更進一步協助。

→聽：聆聽他的困擾，但不要跟著陷入其中；不用試著講道理或是提出各種解決之道，讓對方情緒在言語中充分釋放，就是一種紓壓。

不過，有些話語或是語氣，可能會造成反效果，讓憂鬱者更加痛苦或退縮。許醫師建議，避免在陪伴憂鬱者時說這些話：

(圖/健康療天室提供）

●7種快樂食物加上多曬太陽 平穩情緒大有幫助

在營養學上，真的有「吃了會有好情緒」的快樂食物。醫師指出，讓人好心情的營養素包括色胺酸、酪胺酸、維生素B群、C、鈣、鎂等，能影響神經傳導、增加血清素分泌。

許醫師說，憂鬱的時候真的可以多吃肉類，尤其雞肉、魚肉等，因為其中富含酪胺酸、色胺酸、維生素B12等營養素。醫師推薦，下列這些食物都是吃了讓人好心情的首選：

1.蛋白質：白肉、魚肉、雞蛋等

2.魚油

3.帶殼海鮮：蝦、蛤蜊、牡蠣等

(示意圖/Shutterstock)

4.豆類：豆漿、豆腐、豆干等

5.綠色蔬菜：菠菜、空心菜、地瓜葉等

6.全榖、堅果：糙米、南瓜子、杏仁、核桃、黑巧克力等

7.水果：香蕉、芭樂等

要提醒的是，想要吃出好情緒、吃出快樂，就一定要吃天然的、未加工的食品，更要少吃精緻食物，並且掌握「均衡飲食、多天然食物」的飲食原則。

除此之外，把握冬陽現身的機會，出門沐浴在陽光下至少十分鐘，讓太陽從頭頂照下，並且伸出手背、手掌心，吸收陽光的能量，經常接近大自然，都能有效減緩憂鬱程度，讓自己過得更自在。