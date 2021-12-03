【法國櫃姐接待中國和台灣客人後】為何選台學中文 From Paris to Taiwan

曾在法國精品店擔任櫃姐的法籍正妹夏洛分享，她曾服務過大陸與台灣的客人，意外發現台灣人大多很有禮貌，而且講話特別溫柔，加上她本身對繁體字很感興趣，因此決定要來台灣學中文。她強調她沒有討厭任何人，而且大陸的客人多也很棒、很熱情，只是相較之下，對多數法國人來說，台灣很神秘，是一個很少聽過的地方，因此讓她很想要探索。

來自法國巴黎的夏洛近日在YouTube頻道上「不要鬧工作室」的影片中分享，在法國念高中一定要學第二外語，她當時選擇中文，因為覺得西班牙語太簡單，而德文則是不太好聽，加上全球說中文的人很多，認為學中文不僅可認識到新文化，未來就業上也能夠成為優勢。

夏洛表透露，因為會說中文，她得到在法國巴黎某精品店的工作機會，在該精品店擔任銷售人員。而她在工作期間遇到的大陸客人大多很棒，但有幾次碰到一些大陸阿姨實在太熱情，可能是覺得她會說中文而感到親切，便常常直接對她喊「我要這個包包，快一點」、「哪裡能退稅」等，直接對她提很多要求，讓她有點嚇到。

夏洛指出，工作的過程中，也有好幾次碰到台灣來的客人，她意外發現台灣人說中文的口音超級溫柔，讓她非常驚訝，也很印象深刻。而台灣人在發現她會說中文以後，也都變得特別親切，會主動跟她聊天，並禮貌地詢問一些問題。

後來，夏洛決定要出國學習中文，因為對於在精品店聽到的台灣口音印象深刻，加上對繁體字很感興趣，而且對多數的法國人來說，台灣就是個謎團，是一個從未聽過的寶島，讓人很想去探索看看。

夏洛坦言，來到台灣以後，發現這裡的人對外國人充滿好奇心，也都很友善，讓她很容易就在台灣交到許多朋友，而且這邊的食物選擇眾多，也都很好吃，像是台灣早餐店的蛋餅，口味多到完全吃不膩。另她也特別強調，她只是分享自己的經驗與選擇，並沒有討厭任何人的意思。