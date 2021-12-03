核四重啟、公投綁大選、反萊豬進口及珍愛藻礁等四大公投將在12月18日舉行，但近日接連傳出總統府、行政院動用國家資源宣傳、廣告，對此，核四重啟公投領銜人黃士修、公投綁大選領銜人江啟臣、反萊豬進口領銜人林為洲及珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天合體譴責政府「行政不中立」。

黃士修表示，民進黨政府辦了數千場公投「說明」會，卻不斷用抹黑的方式攻擊公民領銜的公投；他舉例，如有團體將於5日在「台灣大學」校內舉辦「轉大人公投節」，卻邀請公投反方代表邱威傑、詹順貴、李淳、苗博雅等人，「這就是政治力深入校園」，甚至還傳出有教育部高層致電台大要求不能停止租借。

黃士修認為，民進黨可以說明政策，但現在卻是花費數億的納稅錢，用來抹黑公民領銜的公投，「應停止這樣的行為」。

潘忠政說，公投是直接民意的展現，也是憲法賦予人民在代議政治失靈時的尚方寶劍，但標榜民主、進步的民進黨卻動用行政資源及假消息不斷混淆、宣傳，憂心行政不中立將腐蝕民主根基，呼籲選民應在最後15天看清執政黨、投下最明智的一票。

江啟臣則說，「行政資源搭專機宣傳，民間團體靠雙腳」、「總統院長有交管、但民間團體只能等紅綠燈」，行政院甚至逼迫公務員為政黨政策辯護，而應中立的中選會竟然稱行政院是當然反方、中選會已經淪為東廠，民進黨把國家當你家、國庫當黨庫，已經是黨國一體。

林為洲指出，12月18日大家的投票意向都不一樣，不一定四個都同意或四個不同意，但這個就是民主，原本是民主進階的歷程，尊重彼此不同意見，應該該交給人民做最後決定，政府卻不斷動用行政資源，嚴厲譴責破壞公投最基本的價值，也破壞台灣民主進階的機會。