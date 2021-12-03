台、日桌球名人江宏傑與福原愛7月宣布結束5年婚姻，事隔5個月，雙方都已經各自展開新生活，福原愛轉而向大陸發展，最近更在微博曬出美照，看起來狀況非常好，而江宏傑日前也坦言，自己在前陣子低落了好一段時間，2日他更新近況，也提到：「雖然很艱難，但還是很努力的往前邁進」。

江宏傑日前在IG發文透露，「從運動員轉戰嘗試各種演藝工作，對我來說是很大的挑戰，我試著突破舒適圈，多少還是會有些壓力，雖然很艱難，但還是很努力的往前邁進」，並附上一系列帥照，只見他穿著白色高領上衣和黑色長褲，再搭上復古格紋西裝外套，看起來溫文儒雅又帥氣。

貼文一出引來上萬人按讚，還釣出一排藍勾勾，不少網友都直呼：「時尚的完成度在臉」、「不敢相信有人這麼帥！」、「帥炸了啦」、「鏡頭前的小傑充滿自信」、「太帥了吧」、「人帥怎麼戴就是帥」，吳心緹也忍不住大讚：「誇張」，蔡尚樺也回應：「帥死了」，引起廣大迴響。

江宏傑日前受訪時提到過去一年的心路歷程，淚崩坦言他低潮好一陣子，完全不知道要怎麼走下去，「我好像真的有點撐不下去了，整個人完全沒有思緒，坐在椅子上放空，一直想接下來該怎麼辦，但仍必須往前走，因為我有小孩」，讓粉絲十分心疼。