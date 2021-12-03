警方起獲大麻、安非他命、毒品咖啡包、海洛因等多項毒品，及改造手槍等。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警將張等2人依《毒品危害防制》及《槍砲彈藥管制》等條例移送。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

政府發放振興五倍券，被藥腳拿來買毒，台中市警方日前獲報，持搜索票、拘票，執行販毒收網行動，破獲張姓主嫌在中區某大樓內的毒品分裝工廠，起獲大麻、安非他命、毒品咖啡包、海洛因等多項毒品，及振興五倍券及改造手槍等犯罪證物1批，將張等2人依《毒品危害防制》及《槍砲彈藥管制》等條例移送。

台中市警察局刑大偵三隊指出，員警執行過程中，赫見張嫌提供藥腳持振興五倍券毒品交易，清查面額200元14張、500元7張、1000元33張、5000元袋裝7包等，計7萬4300元，警方持續針對查獲的振興五倍券等相關來源，擴大追查毒品流向。

刑大偵三隊指出，日前接獲相關毒品販賣線報，張姓主嫌疑在台中地區涉嫌販賣毒品，經警方長時間鍥而不捨將張嫌查緝到案，現場查獲海洛英（毛重570克）、安非他命（毛重560克）、大麻包（毛重220克）、毒品咖啡包（200餘包）等毒品，及研磨機、分裝袋、封口機等，明顯為毒品分裝工廠。

台中市警察局指出，淨化社會治安、掃蕩黑幫，各警分局實施「除暴安民專案」，針對所轄治安顧慮處所執行持續性、大規模性臨檢及路檢；另各單位應實施威力掃蕩槍、毒、詐、黑等，讓違法之徒付出慘痛代價。

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