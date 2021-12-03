大陸官方「大連發布」微信公號3日消息，遼寧省大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部2日召開會議，深刻反思「11·03」疫情防控工作，初步查證，是因冷鏈企業違法犯罪隱瞞真相，致疫情傳入社會。

會議由省委副書記、市委書記胡玉亭主持。市委副書記、市長陳紹旺、總指揮部副總指揮出席。

會議指出，「11·03」疫情發生新冠本土確診逾200例後，大連市目前已連續13天無新增，實現「零外溢」「零死亡」「零院感」，疫情防控已進入掃尾階段。

初步調查表明：這是一起因冷鏈企業違法犯罪、隱瞞真相，相關機構營私舞弊、敷衍塞責，監管人員嚴重失職失責，由汙染的進口冷鏈食品輸入，感染大連科強食品有限公司首站定點冷庫員工，進而傳入社會引發的重大疫情擴散事件。市委將堅決按照省委溯源溯責溯罪部署要求，拿出壯士斷腕的勇氣，從嚴從速依法嚴厲打擊，有責的追責，有罪的定罪，絕不姑息遷就。

據大連市衛健委通報，12月1日0時至24時，大連市無新增新冠肺炎確診病例，無新增無症狀感染者。大連市社會面已連續13天無新增。

11月4日，大連市報告新增1例本土確診病例，該病例為大連莊河市首站定點冷庫員工。截至目前，大連市累計報告本土新冠肺炎感染病例346例，其中確診病例308例，本土無症狀感染者38例。

大連市衛健委2日介紹，目前，大連市累計已有183個確診病例和27個無症狀感染者共計210個患者出院。大連市相關部門日前在疫情防控相關問答中表示，若社會面再無新增病例，預計12月4日大連全域可降為低風險區域。