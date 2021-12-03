台灣央行維持金融穩定和打炒房的動作，一直有正反兩面的評價。央行將於16日舉行第四季理監事會，市場預期央行會再加大打炒房的力道。富邦金控首席經濟學家羅瑋博士認為，近幾年來全球資金寬鬆，房價上漲是全球性的現象，不只是台灣，而今年又有原物料價格上漲等因素推升，要房價大幅下跌，基本上有點困難。不過，台灣央行一直做得很努力而認真，雖然目前央行沒有名目升息，但已經在執行「隱形」升息。台灣在沒有升息的環境下，透過匯率有效抵抗輸入性通膨，央行做得不錯。

羅瑋表示，房價大幅下跌，會衝擊財富效果，影響投資消費意願。房市帶動房仲、裝潢、家電業者需求是蠻大的，所以，溫和上漲的房並不是壞事。目前看來明年的房市仍處於緩步上揚格局。至於房價居高不下，造成世代正義的問題，年輕人買不起房子，則是要避免並正視的問題。

羅瑋強調，央行目前沒有名目升息，但已經在執行了「隱形」升息。央行2年期的NCD從2月開始，又再逐漸增加力道，由400億加到600億再到800億元，已經從市場上把資金回收了。2013年央行開始發行2年期NCD，從最早的每月100億元，逐漸調高到400億元，400億的規模自2017年8月到2019年12月；而今年2月開始再由400億增額發行到600億元，才維持2個月，今年的4月又再調高到800億元，維持了7個月，直到11月因考量年關將屆，發行金額再回降到600億元。至於加權平均利率，11月發年的2年期NCD已達0.407%，創109年4月以來新高。

羅瑋指出，吸收市場過剩資金，引導利率向上，央行已經在執行。新興國家過早升息也不是件好事，會被迫提早升息是考量到輸入性通膨，但台灣目前沒有這個問題，新台幣匯價一直是相對強勢，在抵抗輸入性通膨方面，台灣在沒有升息的環境下，已經成就了。一旦央行升息就會是全面性的影響，不得不謹慎，目前央行做得不錯。