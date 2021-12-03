歐股周四收跌，吐回前一日部分漲幅。各國開始加大管制力度，以遏止Omicron病毒可能的擴散，，引起市場對經濟復甦受衝擊的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌5.42點或1.15%，為465.44點。科技股和旅遊休閒股領跌最多。

德國在周四同意對未接種疫苗者祭出新的社交限制，美國也收緊旅行管制。美國財政部長葉倫(Yellen)說，Omicron變種可能在「一段時間內」就會傳播開來。

旅遊休閒股跌2.6%，讓今年以來的跌幅增加到7%，表現顯著劣於其他板塊。

由於新病毒的傳染力和嚴重性的不確定，以及仍不清楚疫苗對抗新病毒的有效性，歐股基準指數在最近幾天出現波動。

Equiti資本的市場分析師David Madden說，只要Omicron病毒內容持續不為人所知，股市就會保持這種漲一天、跌一天的模式。而在確定病毒的連鎖效應，以及確定是否會實施最嚴厲社交封鎖之前，市場是不會測試11月的歷史高點。

科技股大跌4.1%，表現最差。新聞媒體報導，蘋果已告知供應商，iPhone 13銷售不佳，相關供應商英飛凌、艾司摩爾、奧地利微電子隨後皆下跌在4.4%至5.7%之間。

奢侈品公司愛馬仕(Hermes)、歷峰集團(Richemont)分別跌3.1%和2.1%。儘管兩家公司都在周四被納入歐股藍籌指數Stoxx 50，但仍不敵對病毒的擔憂。

花旗銀行在一份簡報表示，預期歐企將在2022年趕上庫藏股計畫，增加30%，奢侈品公司和採礦公司將是主要的股票回購公司。

瑞士的Vifor製藥大漲21%。媒體報導稱奧地利一家生物技術公司CSL正在啟動談判收購該瑞士藥廠。

英國石油(BP)、荷蘭皇家殼牌、法國的道爾達(Total)皆下跌在0.6%至1.8%之間。倫敦富時指數(FTSE)下跌0.6%，表現更在歐洲夥伴股市末段。