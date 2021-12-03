民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發社會震驚，林男的暴力行為也被社會大眾嚴厲譴責。占星師李靜唯以命理的角度分析，透過「吠陀占星」、「紫微斗數」跟「塔羅密碼」，深度解析高嘉瑜的人格特質跟未來運勢，2022年高嘉瑜走惡魔運，提前在今年10月後開始發酵，好姻緣要等2025年底或2026之後才會出現。

高嘉瑜塔羅密碼

人格牌：隱者

靈魂牌：隱者

愛情牌：太陽

財富牌：皇帝

2021 流年牌：節制

2022 流年牌：惡魔

李靜唯分析，高嘉瑜的人格牌、靈魂牌都是「隱者」，對應兩個處女座，個性十分倔強，要求完美近乎挑剔，有某種程度的精神潔癖，但一生都要注意樹大招風，輕則口舌是非，重則官司訴訟，再加上她財富是皇帝牌，待人處事較為強勢，直來直往，常常在不知不覺中得罪人而不自知。「隱者」的人雖然早熟有智慧，但眼高於頂，容易流於曲高和寡，尤其在工作方面，高嘉瑜的財富牌在皇帝，對應的星座是牡羊座，代表她事業企圖心旺盛，工作能力強，一生年長貴人多，但自己的脾氣不小，再加上兩個隱者出現，容易過於固執，這樣的性格一旦碰到有暴力傾向的小人，很容易陷於險境。

感情方面，「隱者」的人內心有很多秘密，不輕易向人敞開心扉，比較容易有不能公開的秘密戀情，譬如辦公室戀情或三角戀情，高嘉瑜的前男友就是她辦公室助理，而林男也被踢爆劈腿。隱者的人感情又特別低調，不喜歡公開，高嘉瑜和林男交往半年都沒人知道，很符合隱者的特質。高嘉瑜的愛情牌是太陽，在愛情方面顯得純真，不太懂得保護自己，缺乏危機意識，容易被人利用。林秉樞被爆喜歡打著國安局名號建立人脈，跟高嘉瑜交往卻又在被檢調搜索時出現房間還有一名女子，這段高林之戀是否也是男方在利用高嘉瑜的名氣，讓人頗多聯想。

李靜唯老師進一步分析，高嘉瑜塔羅密碼明年流年走惡魔運，但已經提前在10月後開始發酵，代表她這段時間容易愛上不該愛的孽緣，可能因感官享受或名利誘惑而互相吸引，但也會為愛情付出慘痛代價。 另外對照吠陀占星，流年也已經走到明年運勢的土星流月，正沖她的子女桃花宮，感情衝突不斷，即使初期濃情蜜意，也容易遇到恐怖情人。

李靜唯老師指出，星盤顯示高嘉瑜非常有自信，2022年以後依然追求者眾，但遭遇施暴的陰影可能會持續一段時間，紫微命盤夫妻宮有天刑，福德宮有擎羊兩大煞星，感情容易陷入苦戀或爛桃花，最快要到2025年底或2026之後才會有好姻緣出現。