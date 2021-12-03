民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發各界關注，卻意外衍伸出網軍案外案。對此，媒體人黃揚明也提出疑似網軍恐嚇高嘉瑜的證據，並呼籲檢調應深入調查，因即使是人頭帳號，但斗內應會留下刷卡金流紀錄，應該可以追查。

黃揚明昨（2）日在臉書表示，有政論節目《新聞大白話》的網友提供訊息指出，11月10日下午的節目中，當天高嘉瑜錄影時段為下午4時到5時，大約4時25分到38分這段期間，有3則斗內留言特別詭異。

第一則是一名蔡姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」。第二則是邱姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」；第三則是藍姓網友，斗內1690元，留言「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」。

對於這些留言，黃揚明說，這幾天相關報導中，曝光林秉樞威脅高嘉瑜的內容似乎有些類似，是否就是高嘉瑜記者會中提及的「他（指林秉樞）可能就會透過網軍散播不實謠言」的網軍？尤其隔天（11月11日）高嘉瑜就到板橋的飯店與林會面而發生施暴事件，這是否相關？黃揚明認為檢調有必要深入調查，即使是人頭帳號，但斗內應該會留下所謂的刷卡金流紀錄，應該可以追查。

至於有網友詢問，斗內恐嚇留言的670元和1690元是不是有特別的意義？黃揚明今（3）日指出，YouTube斗內是金額越高，置頂的時間越久，也確認當天的影片，斗內670、1690的留言都置頂10分鐘，沒有差異，因此真的不知道是否有特別意義。

黃揚明也提到，有專業網友補充，直播中購買超級留言的話，在手機上操作可選擇的金額是固定的，電腦版他則記得會有不同金額可選擇，手機上新台幣的話是從70到670、1690、3290不等，甚至更高額讓你挑選。另有網友補充，當天前面兩個670元的留言出現時，製作單位可能有感覺到留言內容太惡意了，幫忙過濾，很多高嘉瑜的粉絲也有斗內小額幫忙發聲說不要惡意指控，而這個疑似網軍帳號群有發現恐嚇的強度不夠，繼續加高金額跟留言火力，讓它成為當天最高額的斗內，主持人也只好很難為情地唸出來。

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