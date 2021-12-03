新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，今（3）日凌晨2時許，檢方指示警方至板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，在林秉樞房間內赫見有1男1女，經清查身分後，疑是拘提林秉樞當日在場吳姓女子的姊弟，受託幫林秉樞收拾東西退房，警方搜索後並未查扣到「白色豆腐頭」，警方將吳姓姊弟以證人帶回釐清後已請回，但檢警三緘其口，不願正面證實身分。

新北地檢表示，為釐清案件檢察官2日晚間8時30分指示板橋分局，請專案小組員警至板橋馥都飯店調閱監視器，過濾林秉樞房間自拘提後迄今人員進出狀況。

今日凌晨2時15分，專案小組調閱監視器同時，1對男女向飯店櫃台表示受託帶走林秉樞房內物品，因情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞，檢察官遂指示警方於該2人進入時執行逕行搜索。

搜索於3時50分完畢，警將2人帶回板橋分局製作證人筆錄，上午6時許請回。

據了解，林秉樞當日交代吳姓女子協助處理退房事宜，今天租約期滿，吳女擔心身分曝光，故委託姊弟協助退房。