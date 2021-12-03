71歲「譚校長」譚詠麟最近捲入桃色風波，被一名網友發文直指睡了他女友，還曬出多張疑似譚詠麟的背影照，但譚詠麟已經透過公司正式否認並揚言提告。近日，曾在電影《西遊記之月光寶盒》飾演唐三藏一角的羅家英被問此事，表示不太相信，更指譚詠麟跟他一樣都是上了年紀的人，應該「有心無力」。

譚詠麟最近衰遭傳出和粉絲過從甚密，一名微博名稱為「悲傷牛肉麵」的網友發長文，控訴自己23歲的女友是譚詠麟的忠實粉絲，自己本來也支持女友追星，直到雙11購物節查看女友的購物車後，才發現對方買了不少男士衣物及香水，進一步查女友的相簿，發現疑似多張和該偶像開房間的照片，最後更點名該明星是譚詠麟。

對此，譚詠麟公司「香港藝能製作」上月底發聲明駁斥謠言，強調內容不實，「譚詠麟先生過去幾十年一直熱愛工作，傾力扶持後輩，對貢獻國家社會亦不遺餘力，對粉絲更是十分尊重」，最後揚言若有心人士再散布謠言，將採法律途徑提告。

近期，香港媒體也採訪了不少同期藝人對譚詠麟此事的看法，洪金寶認為網路上面很多事情不可信，包括他自己也遭受其害，間接挺譚詠麟清白。75歲的羅家英昨(2日)表示不相信，認為譚詠麟跟自己一樣年紀大了，應該「心有餘而力不足」，不太可能發生這種事，一旁的汪明荃也認為傳聞不可信，並補充其實譚詠麟去大陸生活一段時間了，近期其實聯繫不多。