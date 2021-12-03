美國反托辣斯部門聯邦貿易委員會(FTC)周四(2日)以反壟斷為由，對輝達(Nvidia)以400億美元併購安謀(Arm)的交易案提起訴訟，成為這宗半導體業界最大併購案面臨極大阻力，知名半導體分析師陸行之認為，I、Q、A(指英特爾、高通、蘋果)這些大咖可能有在後面運作，要是ARM被Nvidia買下來，其他人都不用玩了，但J董(指輝達創辦人黃仁勳)應該早知道這案子難成，現在應該在想辦法搶下中央處理器(CPU)與繪圖處理器(GPU)共享DDR記憶體高速通訊標準的話語權。

陸行之今(2日)在臉書PO文表示，之前就說過，這個併購案很難過，之前有英國政府反對，現在居然FTC也提起訴訟來阻止這案子，並分享他的看法表示，I、Q、A這些大咖可能有在後面運作，要是ARM被Nvidia買下來，那其他人都不用玩了，以後就看Nvidia一統智慧型手機、平板電腦、Chromebook天下，然後進軍數據中心、商用筆電、遊戲機產業（元宇宙）CPU＋GPU＋NPU 的核心市場。

他也表示，J董不可能不知道這案子很難過關，除了英國政府、FTC外，後面應該還有幾個重量級國家在後面排隊等著阻擋這案子，不知道到時候（何時？）無法成案，會有多少罰款？

陸行之指出，軟銀孫董現在應該是在想如何cash out ARM的第二方案, 既然大家都在搶婚、擋婚，還不如重新包裝，透過SPAC(特殊目的收購公司)在美國上市，經過各種擋婚的免費廣告後，說不定新IPO(首次公開發行)價格可以比Nvidia之前出價還高。

從Nvidia 2023年要推 ARM Grace server CPU，陸行之還表示，水果(指蘋果)的 A15、A16、M1、M1 Pro、M1 Max、M2、M3…，高通2022年要量產的5奈米Snapdragon 8cx Gen 3來看，ARM越來越像商用軟體業的微軟，先進製程代工的台積電、半導體設備的ASML、雲端AI訓練晶片的英偉達，誰都逃不出ARM的手掌心，因此他認為，J董應該早知道這案子難成，現在應該在想辦法搶下CPU與GPU共享DDR記憶體高速通訊標準的話語權。

美國晶片大廠輝達是在2020年9月宣布以400億美元(約新台幣1.1兆元)收購全球矽智財(IP)龍頭安謀，堪稱半導體史上最大併購案，安謀由日本軟銀集團持有。