台積電赴高雄投資設廠，不少人對周邊房價上漲產生想像空間。財信傳媒董事長謝金河表示，高雄失落30年，主因是企業沒有到高雄投資，如今有了台積電來設廠，可以形成新的產業聚落，高雄的投資到位，將有機會縮小與台北的房價差距，翻轉大高雄。

謝金河在臉書發文指出，車行高雄街頭，抬頭看見「榮耀高雄」四個大字，曙名煙斗雄的人跪求台積電來高雄投資，遠遠望去，這兩排紅色大字，非常具有震撼力。也可以看出，失落30幾年的高雄人很期待台積電來投資，徹底翻轉大高雄。

他分析，高雄的上一個高峰出現在80年代，這個繁榮從南高雄開始，從寶成建設蓋大樓，到林宏宗的宏總集團，然後是長谷的世貿聯合國，到陳由豪的東帝士蓋八五大樓，這些蓋高樓的建設集團，到了90年代都倒下，高雄從此變成邊陲，房價也一落千丈。

「在80年代後期，位在亞灣區港邊的百吉、百利大樓，房價最高一度跳上40萬元一坪，我有朋友在房價最高的時候，賣掉百利大樓，拿著錢去上海買了5套房，經過30幾年，現在賣掉上海一套房，可以回高雄買好幾套，這是過去30年，兩岸的此消彼長態勢。最近高雄房價顯著上揚，但比起80年代的榮景還差很多。」

謝金河表示，高雄失落30年，主因是企業沒有到高雄投資，除了中鋼在南高雄撐起一片天，期間鴻海郭董一度要在高雄投資軟體園區，後來支票沒有兌現。高雄缺乏大型投資案，高雄的年輕人只好北上當北漂族。

他說，這些年執政黨努力落實大南方計劃，台積電囊括了四分之一的南科園區土地，現在四處大興土木，也帶動龐大的就業人口，年輕的科技工程專家湧入台南，台南在短短幾年時間，從文化古都逐漸蛻變成科技新都。前不久，他到台南去演講，從高鐵站走下電梯，抬頭一看是ASML四個大大的英文字，走到刷票口，抬頭看到東京威力科創，一時之間，還以為來到日本。

謝金河認為，有了南科效應，高雄人都希望台積電到中油舊廠址設廠，這是翻轉高雄的最重要時刻，有了台積電來，可以形成新的產業聚落，真正帶動高雄的投資。

他指出，陳其邁市長上任後，不斷地向中央要資源，積極向企業招商，這是翻轉高雄重要的一步。如果台積電成熟製程落腳在中油舊煉油廠，那麼從高鐵左營車站到南梓科技園區，再拉到岡山、橋頭到路竹，會形成一個新科技廊帶，高雄的投資到位，從台南延伸到高雄的大南方計劃，很可能是翻轉台灣尾的最大動能。

謝金河強調，過去台南、高雄的房價都是一字頭，高雄的豪宅價格只有台北的十分之一，未來如果投資到位，這個南北巨大落差就會有縮小的機會，高雄人的在地價值也可以提升，看到這則廣告，他想到高雄30年來的一頁滄桑。